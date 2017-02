Begynte å kjekle med finnene allerede på startstreken

– Jeg mener finnene ikke har noe å være rasende for, sier Klæbo.

Han forklarer at for det første mener han Emil Iversen ikke gjorde noe direkte galt da han og finske Iivo Niskanen kjørte inn i hverandre på oppløpet av dagens lagsprint.

For det andre er han synlig irritert over finnenes oppførsel. Det startet allerede på startstreken, der Klæbo sto ved siden av Sami Jauhojärvi.

Utpsyking

– Jeg var utrolig motivert i dag, men da vi sto på startstreken begynte Jauhojärvi å bable om at alt publikummet var der for ham, sier Klæbo.

– Han prøvde å psyke deg ut?

Iivo Niskanen (t.v) og Sami Jauhojärvi tok bronse på lagsprinten. Foto: MARKKU OJALA / Epa

– Ja, og jeg svarte med min medisin. Å gå det jeg kan i løypa.

Klæbo legger ikke skjul på at han ble provosert - og revansjelysten. Han gikk derfor bort til finnen igjen etter sisterunden. Da hadde Klæbo kjørt Jauhojärvi halvt i senk og skaffet Norge et solid forsprang.

– Jeg måtte spørre ham hvor det ble av ham på sisterunden der da vi faktisk kjørte. Det at det er de som står og sutrer og er sinte, det føler jeg blir litt feil. Niskanen kjører på Emil bakfra, selv om det er vanskelig å si hvem sin feil det var, sier Klæbo.

– Du tok rett og slett et oppgjør med Jauhojärvi?

– Ja, jeg synes at når han står og skal slå på meg før start og si at alt publikummet er der for ham, da må jeg i alle fall sette ham på plass i løypa, slår Klæbo fast.

Klæbo løper fra resten Du trenger javascript for å se video.

Stikk til Iversen

Jauhojärvi bekrefter at han prøvde å psyke ut Klæbo på startstreken.

– Det merket han, ja! Det er psykologisk spill. Da de introduserte meg, så begynte publikum å skrike riktig hardt. Jeg gikk til Johannes og sa, hører du, de skriker til meg, sier han og smiler lattermildt, før han legger til:

– Men det overrasker meg ikke at han gikk fra meg. Norge har en kommende stjerne.

Jauhojärvi sender også et stikk i retning Iversen.

– Jeg husker han kalte oss dobbeltmoralistiske i høst. Kanskje må han trene mer så han ikke får så mye laktat, så han kan ta riktige beslutninger, sier han.

Finnen sikter til da Iversen via Dagbladet uttalte seg kritisk til at finnene brukte en ny type pustemaskin.

Kjeklingen og det psykologiske spillet hjalp ingen av dem til gull. Etter kollisjonen endte det med norsk fjerdeplass og finsk bronse. Etter løpet måtte partene skvære opp, og nordmennene sa unnskyld.

– Jeg er ikke fornøyd med bronsen. Det føltes som vi kjempet om en gullmedalje. Jeg ble ekstremt skuffet over det Emil gjorde, sier Jauhöjarvi.

Klæbo mener Iversen ikke kunne noe for hendelsen.

– Jeg hadde trolig gjort akkurat det samme som ham. Jeg skal backe ham opp så godt jeg kan.