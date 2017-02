– Det er bare én ting å si: Unnskyld, Finland! sier den norske sportssjefen, Vidar Løfshus.

Emil Iversen og Norge ledet lagsprinten i VM, men rett før mål byttet han spor foran finnen Niskanen. Problemet var bare at finnen hadde høyere fart, og Iversen kjørte rett oppå skiene hans på vei inn foran. Dermed endte det med et sammenstøt, og begge gikk i bakken.

Det var minst like surt for Finland som for Norge. Finnen kom i større fart, og hjemmenasjonen hadde alle muligheter til å ta et overraskende gull.

Stemningen på stadion forandret seg umiddelbart - fra enorm jubel og forventning til stillhet. Flere begynte å bue.

– Det var en veldig spesiell stemning å stå her. Det var veldig spesielt, sier NRKs langrennsekspert Fredrik Aukland.

– Det er nesten så folk ikke skjønte hva som skjedde, sa Torgeir Bjørn.

Kalt inn til juryen

NRKs eksperter var tydelig på at det var Iversen som var skyld i sammenstøtet.

– Niskanen ligger i venstre spor, og Emil bytter vel over fra høyre til venstre. Da går han over skiene til Niskanen, så da er det dessverre Emil som har byttet spor litt for sakte. Det er akkurat dette vi skal unngå, sier Fredrik Aukland.

Iversen ble kalt inn til juryrommet etter løpet, men Norge ble ikke disket.

– Vi fikk forklare oss begge to, og du ser at jeg så på ham, og så byttet spor. Det var i hvert fall ikke med vilje. Det var elendig av meg, sier Iversen til NRK rett etter jurymøtet.

Løfshus: – Unnskyld, Finland!

Selv om Norge ikke ble disket, la sportssjef Vidar Løfshus seg flat overfor Finland etter rennet.

– Emil Iversen sovnet der og da, og han burde byttet spor mye tidligere. Han tok med seg finnen i fallet, sier Løfshus til NRK.

– Hvor ligger sympatien din nå?

– Sympatien min ligger helt klart hos hjemmepublikum. Det var helt tyst på skjermen da det skjedde. Det var ingen tvil om at det var vi nordmenn som ødela for Finland.

– Skjønner du at det ble buing?

– Ja, det skjønner jeg veldig godt, sier Løfshus.

