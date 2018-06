BBC: Sveits-stjernene risikerer to kampers utestengelse

BBC hevder å ha kilder på at FIFA vil undersøke om håndbevegelsen de gjorde etter å ha scoret i 2-1-seieren mot Serbia kan klassifiseres som en provokasjon.

Da kan i så fall straffen bli to kampers utestengelse og en bot, skriver den britiske kringkasteren.

Xhaka og Shaqiri er kanskje de viktigste spillerne til Sveits.

– Det vil være en sportslig krise for Sveits å miste de to, et kjempetap. Det sier seg selv at å miste de to vil gjøre laget svakere, sier NRK-ekspert Carl Erik Torp.

Politisk betent

Bakgrunnen for det hele er at Xhaka og Shaqiri har kosovoalbanske røtter, og forholdet mellom Kosovo og Serbia er som kjent betent. Serbia er en av nasjonene som ikke anser Kosovo som en egen stat.

Derfor mener mange at håndbevegelsen kan tolkes som en provoserende, politisk gest.

Både Xhaka og Shaqiri feiret sine mål mot Serbia med håndbevegelsen som symboliserer «den albanske ørnen», som igjen symboliserer det albanske flagget.

Den tidligere hekkeløperen Christina Vukicevic Demidov gjestet TV2s studio under kampen og bekreftet der at dette er noe mange serbere kan oppfatte som en provokasjon.

– Jeg er serber selv. Jeg kan forstå hvor provoserende det oppfattes for serbere. Det er en ren provokasjon, sa Vukicevic i studioet.

Xherdan Shaqiri er en av de viktigste spillerne til Sveits, men må nå kanskje stå over to kamper. Foto: GONZALO FUENTES / Reuters

Sportslig krise

FIFA bekreftet lørdag at de har åpnet sak for å se nærmere på målfeiringene.

Dersom de dømmes til to kampers karantene går de glipp av gruppespillsfinalen mot Costa Rica og potensielt også en åttedelsfinale.

– I Shaqiri vil Sveits i så fall miste en som tar frispark og er en offensiv trussel. I Xhaka vil de miste en veldig god midtbanespiller, sier Torp.

Sveits har i utgangspunktet gode sjanser til å gå videre fra gruppespillet etter seier over Serbia og uavgjort mot Brasil.