Brasils seier over Serbia betyr nemlig at de vinner gruppe E, og møter Mexico, mens Sverige istedet møter Sveits i åttedelsfinalen og på papiret øker sjansene for kvartfinale drastisk. Motsatt utfall var bare tilfelle i løpet av fem minutter i første omgang.

Og i løpet av fire minutter av andre omgang møtte brasilianerne på en serbisk offensiv som kunne snudd balansen igjen.

Reddet på streken, og scoret

Da steg Thiago Silva frem. Først foran eget mål, hvor han hindret utligning med redning på streken. Så raget han høyest på Neymars corner og sikret en komfortabel reise til gruppeseieren.

– Vi led, men det viktigste er at vi vet hvordan vi skal beholde roen under press. Vi har hatt trøbbel i alle kampene. Dette er VM, det er andre lag som også har kvaliteter, sier Thiago Silva.

– Du må vite hvordan du skal lide, og vi var fokuserte da vi slet, sier midtstopperen før han avslører at cornertrekket var innøvd.

Brasil dobler ledelsen Du trenger javascript for å se video.

Ut med skade

Brasil hadde en vanvittig dobbeltsjanse etter tre minutter, men hadde ballen endt opp i mål er det all grunn til å tro at VAR ville gitt assistentdommer beskjed om at han tok svært feil da han ikke løftet flagget.

Deretter var Serbia definitivt med på notene og sørget for at første halvdel av første omgang var av den jevnspilte sorten. Største samtaleemne var at Marcelo måtte ut med skade allerede etter ti minutter. Med Dani Alves før mesterskapet, og Danilo under VM, føyer Real Madrid-backen seg inn i rekken av skadeplagede førstevalg til de brasilianske backplassene.

VONDT: Marcelos skade er dårlig nytt for Brasil før åttedelsfinalen. Foto: Alexander Nemenov / AFP

Midtveis i omgangen fikk Brasil sin største sjanse da Neymar tråklet seg fri og frem til hjørnet av femmeteren, men Serbia-keeper Vladimir Stojkovic vartet opp med en glimrende redning. Like etter lurte Gabriel Jesus offsidefella, men nølte for lenge i avslutningsøyeblikket.

Sjanse til Brasil Du trenger javascript for å se video.

Fra første til andreplass

Nyheten kom om at Sveits tok ledelsen, og et Brasil som i det øyeblikket falt ned på andreplass i gruppen fikk en ny støkk da Aleksandar Mitrovic med et halvveis brassespark skjøt like over.

Minutter senere var Brasil igjen i føringen, i dobbelt forstand. En boksåpner av en gjennombruddspasning fra Coutinho, som fant bakrommet Paulinho hadde tatt løpeturen til. Midtbanespilleren hadde orientert seg like godt, en kald lobb over utrusende Stojkovic, og Brasil i føringen i kampen så vel som gruppe E.

Brasil i ledelsen Du trenger javascript for å se video.

Levde farlig, slo tilbake

Meldingen om Costa Ricas utligning i den andre kampen gav Serbia fornyet håp, og de var centimeter unna sin egen utligning da Brasil-stopper klarerte et innoverskrudd frispark rett over eget mål. I påfølgende kontring kunne Neymar stoppet drømmen for godt, men fra spiss vinkel klarte han ikke å overliste Stojkovic denne gangen heller.

Etter en time kom Serbia så nær det er mulig å komme, men med Brasil-keeper Mitrovic utspilt klarte ikke Mitrovic å heade forbi Thiago Silva på streken. Stormløpet fra de røde fortsatte, men Brasil holdt unna.

Sjanse til Serbia Du trenger javascript for å se video.

– Brasil er rystet. Serbia hadde fortjent en utligning, mente kommentator Kasper Wikestad.

Men et rystet Brasil trenger ikke bety et nedbrutt Brasil, og da Thiago Silva raget høyest på Neymars corner etter 68 minutter var Brasil så godt som klare. Det bar de neste minuttene preg av, for de blågule kunne plutselig kose seg med resignerte motstandere.

– Jeg synes det er forunderlig at Serbia opptrer som de er ute allerede, sa TV 2-ekspert og sidekommentator Brede Hangeland.

– Helt hodeløst

Brasil kontrollerte inn, og var nærmere 3-0 enn serberne var redusering. Dermed var to sene mål og 2-2 i Sveits-Costa Rica kun av akademisk betydning.

Men Sveits sitt avansement hadde også en viss bismak. For mot Sverige må de klare seg uten halve forsvarsrekka.

I første omgang var det en takling på midtbanen fra Stephan Lichtsteiner som fikk dommeren til å gå i lomma.

– Det er jo bare idiotisk å takle der, og miste neste kamp, uttalte TV 2s ekspert Jesper Mathisen.

Da også Fabian Schär pådro seg et kort for å stoppe en overgang, selv om Sveits var trygt videre med Brasil-seier, gikk eksperten enda hardere til verks.

– Det er jo helt hodeløst. Sjansene til Sverige bare øker med det som har skjedd her ute i kveld, slo han fast.

Sveits er kjent som et sterkt defensivt lag, og tok seg til VM mye på grunn av den solide backrekka.

– Hadde jeg vært trener hadde jeg vært rasende, fortsatte Mathisen.