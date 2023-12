Slik såg fotballprofilen ut etter cupfinalen: – Ei indre smerte

29-åringen er framleis prega.

Den normalt så munnrappe spissen snakkar lågmælt, og ho nærast nøler på spørsmål om kva som gjekk gjennom hovudet hennar då ho låg på Ullevaal-graset og vrei seg i smerte.

– Nei, det blir jo ... Gud, det er jo traumatisk. Så det er vanskeleg å gå i detalj, seier Mimmi Löfwenius Veum.

– Den lyden. Det gjorde så jævla vondt, legg ho til.

Landslagsspissen skapte overskrifter i haust då ho tok til tårene under nasjonalsongen før debuten med det norske flagget på brystet. Ein knapp månad seinare kom tårene av heilt andre grunnar, og nokre timar etter kampen tok ho dette biletet av seg sjølv:

KNUST: Löfwenius vart heilt knust av den alvorlege skaden. Tåreflaumen gjorde at ho såg slik ut nokre timar etter kamp. Foto: Privat

– Ei indre smerte

Cupfinalen mot Rosenborg vart nemleg alt anna enn ein fest for Vålerenga-spelaren. Rett før pause gjekk ho i bakken, hylte av smerte, vrei seg og måtte berast ut av banen på båre.

Deretter gjekk turen rett til sjukehus, og etter kvart vart det klart at ho har ein alvorleg kneskade som krev operasjon.

– Det var sjukt vondt, men det var òg ei indre smerte. Berre eit «faen», liksom. Mykje angst, og det kjendest berre drit, minnest spissen.

– Nei, no tenkte eg berre at det var slutt, liksom. Eigentleg, seier ho.

Löfwenius var ute i heile 2022 med korsbandskade, og ho klarte ikkje å sjå for seg at ho skulle gå laus på ein ny periode med langtidsskade. Likevel er ho klar på at ho må tilbake til fotballen.

– Det er aldri nokon tvil. Om eg får velje, så vel eg fotball. Alltid. Så det har jo eigentleg aldri vore nokon tvil, seier den norsk-svensken profilen.

Löfwenius blir båret ut Du trenger javascript for å se video.

Kasta fotballskoa i søpla

Comebacket blir likevel utan skoa ho skadde seg i. Det paret hamna nemleg i søpla.

– Det er berre symbolsk. Ein tanke om at «det er feilen til skoa, vi berre får fjerne dei». Neste år blir det nye sko med eit nytt kapittel. Så ja, det er noko veldig symbolsk, erkjenner ho.

SKAL OPERERA: Dette biletet tok Löfwenius på kampkvelden. No må ho under kniven. Foto: Privat

Tida etter cupfinalen har ho vore med mannen Sondre og barna på fire og seks år. Dei støttar henne, gir henne teikningar og leikeopererer kneet hennar. Samtidig har ho tillate seg sjølv å ha ein del dårlege dagar.

– Eg deler jo sorga litt med familien, forklarer 29-åringen, som eigentleg har hatt ein karrieremessig draumehaust.

27. oktober fekk ho landslagsdebuten for Noreg, 11. november vart ho seriemeister med Vålerenga og 20. november vart ho teken ut endå ein Noreg-tropp.

Fem dagar seinare rakna alt.

– Då eg endeleg byrja å hausta litt av den jobben som eg faktisk har lagt ned. Det har jo vore hjarteskjerande, det har det, seier Löfwenius om timinga.

Slik reagerte ho då Noregs nasjonalsong vart spelt:

Mimmi Löfwenius tok til tårene før den norske landslagsdebuten. Det vart fanga opp av kamera under den faste nasjonalsongane før kampen. Du trenger javascript for å se video. Mimmi Löfwenius tok til tårene før den norske landslagsdebuten. Det vart fanga opp av kamera under den faste nasjonalsongane før kampen.

Ho beskriv den siste månaden som tøff og tom, men ho understrekar at ho er svært motivert for å gjere alt som trengst for å kome tilbake til toppfotballen.

– Eg er så klar som det går. Så er det klart at visse dagar skyl alle kjenslene over ein, men så lèt eg det berre skje, og så må eg berre tenkje «kva kan eg gjere no?».