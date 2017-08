Avaldsnes klar for sluttspill i mesterligaen

Avaldsnes måtte vinne for å ta seg videre til sluttspillet i mesterligaen for kvinner.

Avaldsnes tok ledelsen i Montenegro etter 20 minutter da brasilianske Daiane Limeira Santos Silva banket inn 1-0.

Det norske laget økte så til 2-0 i 2. omgang da australske Chloe Logarzo scoret etter 67 minutter.

Gruppefinale

Laget trengte tre poeng mandag for å bli gruppevinner etter at de vant de to første kampene i kvalifiseringen.

De norske jentene har tidligere i kvalifiseringsspillet slått israelske Kiryat Gat 6-2 og Breznica fra Montenegro 2-1.

Men for å komme inn i 16-delsfinalen i oktober måtte også det serbiske laget slås, som i likhet med Avaldsnes hadde vunnet sine to første kamper. Dermed ble det en gruppefinale mellom de to lagene.

Spartak endte på 2. plass i gruppen med seks poeng.

LSK Kvinner klar

Ved siden av de 10 gruppevinnerne i kvinnenes mesterligakvalifisering går bare den beste toeren videre til cupspill.

Seriemester LSK Kvinner er automatisk klar for cupspillet.

