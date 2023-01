Astrid Øyre Slind var sist sesongs dronning i Ski Classics, der hun vant sammenlagt etter seier i både Birkebeinerrennet og Vasaloppet. Denne sesongen drømmer hun om enda større bragder.

Aller helst vil hun slå seg inn på 30-kilometeren i VM gjennom sterke prestasjoner i Tour de Ski, for så å vinne Vasaloppet dagen etter.

– Oi! Det tror jeg er ekstremt tøft, sier konkurrent Ida Dahl til NRK.

For det handler ikke bare om å gå tre mil mot verdens beste langrennsløpere og så 90 kilometer mot de beste innen langløp. Mellom slagene må hun forflytte seg 1750 kilometer i luftlinje fra det lite sentrale Planica til enda mindre Sälen.

KAMPHØNER: Astrid Øyre Slind (fra venstre) måtte se seg slått av Ida Dahl i åpningen av Ski Classics i Bad Gastein. Emilie Fleten ble nummer tre. Foto: MAGNUS ÖSTH / BILDBYRÅN

Dahl har vunnet de to første rennene i Ski Classics inneværende sesong, mens Slind var på pallen i både Bad Gastein og La Venosta.

Utelukker ikke en kopi

Forskjellen er at svensken ikke engang har tenkt tanken på å gå en tremil i VM i Slovenia den ene dagen, for så å forflytte seg og gå ni mil i Sverige dagen derpå. Hun satser for fullt mot Vasaloppet og dropper dobbeltløpet.

– Jeg tror det kan bli vanskelig, men det er klart, har man formen inne så klarer man det meste, sier Dahl – og legger til:

– Om det er noen som klarer det så er det vel hun.

– Ville du takket ja til VM-tremil?

– Oi, det har jeg ikke tenkt på, så jeg måtte ha fått litt betenkningstid. Men det hadde vært vanskelig å takke nei til et VM.

– Hadde du da gått Vasaloppet dagen etter?

– Ja, det tror jeg. Om Astrid gjør det så gjør jeg det, sier Dahl og ler.

Sveriges landslagstrener Anders Byström bekrefter overfor at hun er aktuell for VM om hun fortsetter å hevde seg. Frida Karlsson var den eneste svensken som gjorde det bedre enn Dahls 14.-plass i Val Müstair.

SVERIGE-SJEF: Anders Byström. Foto: Terje Pedersen / NTB

Fleiper om utklassing

Og etter løpet både smilte og lo hun sammen med Slind. De fleipet om at det står 1–1 i Tour de Ski. Dahl var kvikkest på sprinten. Søndag var rollene snudd.

– Målet er at det skal stå 6–1 til slutt, sier Slind til NRK, like etter å ha levert bestenotering i verdenscupen med en 10.-plass.

– Nå føler jeg at jeg kan forsvare ambisjonen. Jeg må ta et steg til, hvis jeg virkelig skal være der, men jeg tror ikke jeg gikk så veldig mye saktere enn teten i dag.

KLAR FOR START: Astrid Øyre Slind fikk testet skiene i Oberstdorf dagen før 10 kilometer klassisk i Tyskland. Torsdag står 20 kilometer jaktstart på programmet. Foto: Terje Pedersen / NTB

Hun mottok ros fra NRK-ekspert Torgeir Bjørn for prestasjonene i Val Müstair. Han mener hun nå for alvor er i nærheten av en VM-plass.

– Nå begynner jeg å føle meg pigg og at alt funker. Da kan alt skje, sier Slind.

– Får jeg mulighet til å gå VM, så gjør jeg det. Og da går jeg Vasaloppet også, for da blir det en bonus uansett. Ida kan jo plutselig finne på å gjøre det samme, hun også. Det er jo litt sånn, at når én begynner å bli offensiv, så tror jeg det kan spre seg litt – og legger til:

– Det er sånn det skal være!

Mener Røkke kan være redningen

NRK-ekspert Torgeir Bjørn kommenterte søndagens løp. Han sier det er en krevende øvelse å kombinere tradisjonelt langrenn og langløp, men mener Astrid Øyre Slind kan være aktuell for flere øvelser.

– Tenk å ta medalje på tremila lørdag, og så vinne Vasaloppet dagen etter. Det hadde vært utrolig gøy om en sånn dobling kunne ha lyktes. Da vil hun bli historisk.

– Hun må vel kanskje be om litt hjelp fra Røkke eller noen andre med privatfly, for å ta seg til starten i Sverige. For hun har ikke så mange timer på seg.

Kjell Inge Røkke stilte privatflyet sitt til disposisjon i 2019, slik at Astrid Øyre Slind rakk hjem i tide til NM-stafetten. Returen fra Ski Classics i Italia til Meråker ble kronglete, men det endte med NM-gull til søskentrioen Astrid, Kari, og Silje Øyre Slind på stafetten. Bjørn tror hun står overfor en langt tøffere oppgave nå.

– I utgangspunktet så er det slik at hvis hun skal være optimalt forberedt for å ta en medalje på tremila i VM, så vil det kreve spesialforberedelser som trolig vil gå utover oppladningen til Vasaloppet. Hvis hun velger å prioritere å gå for en medalje i ski-VM, så vil hun trolig være dårligere forberedt til Vasaloppet dagen etter.

– Men samtidig kan dette trigge utøvere veldig, det å gjøre noe som er nesten umulig.

NRK-EKSPERT: Torgeir Bjørn. Foto: Terje Pedersen / NTB

Han mener hun kan tillate seg risikoen å nedprioritere Vasaloppet for å optimalisere VM-forberedelsene nettopp fordi hun har vunnet det tidligere. Det har ikke Ida Dahl gjort.

– Det blir litt Magnus Carlsen, som herjer i alle varianter?

– Ja, det er en veldig god sammenligning. Og jeg tror nok at noen av konkurrentene i langløp kan blir stresset av dette. Hvis hun tar en VM-medalje og så stiller til start i Vasaloppet, så tror jeg mange av konkurrentene kommer til å kikke litt ekstra på Astrid.