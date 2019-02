– Flyet stod der og burgeren lå klar, det var ikke maken til service, sa Astrid Øyre Slind til NRK før rennstart.

For Astrid skulle egentlig ikke gå dagens stafett i Meråker, hun skulle gå langløpet Toblach-Cortina. Det ble avlyst og etter en lang dag på Autobahn, stod Kjell Inge Røkkes privatfly klar på Gardermoen for å fly Slind-søsteren til Værnes og Trøndelag.

Med tre blad Øyre Slind på startstreken i Meråker, ble det seier til Oppdal på kvinnenes stafett.

– Takk, Røkke! Utbrøt Kari Øyre Slind i det hun krysset målstreken.

SERVICE: Når Astrid Øyre Slind gikk om bord i flyet, lå en burger og ventet. Foto: Privat

Etter målgang var det en strålende fornøyd Øystre Slind-trio som kunne feire gullet.

– Det er så stort. Det sier litt når Røkke gidder å sende Astrid i privatfly. Det tror jeg vi og hele Oppdal setter pris på i dag, poengterte Kari.

– Ekstra motivasjon

Og flyturen fra Gardermoen til Værnes ble den store snakkisen mellom Øyre Slind-søstrene.

– Det er jo helt rått, det er nesten enda større enn å vinne gull det å få prøve privatflyet til Røkke, sa Silje Øyre Slind lattermildt.

– Han satt nok å tenkte: Jeg har brukt en halv million her, men ikke noe press, skjøt ankerkvinnen Kari inn.

GULL: – Det er stort at noen gidder å bry seg så mye om en stafett, sa Astrid Øyre Slind om Kjell Inge Røkkes gest. Foto: Privat

Hun forteller videre at hun kjente litt på presset før stafetten, men at det skyldes gårsdagens renn og kreftene det kostet.

Silje Øyre Slind gikk den første etappen for gullvinnerne. Til tross for at hun måtte slippe Tromsøs Anna Svendsen mot slutten, la hun et godt grunnlag for seieren.

– Det blir ekstra motivasjon, når noen stiller så mye til disposisjon for at vi skal få det til. Da er det klart at vi har lyst til å gå fort, sa Silje Øyre Slind.

– Lagt skiene på hylla

Tvillingsøstrene Udnes Weng og Amalie Håkonsen Ous sikret sølvet for Nes etter tre sterke etapper.

– Det var gøy det, vi har ikke gått stafett sammen på fem år så vi har gledet oss til dette i fem år, sa Lotta Udnes Weng til NRK da sølvet på stafetten var i boks.

STRÅLENDE FORNØYD: Astrid Uhrenholdt Jacobsen og Heming tok bronsen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Astrid Uhrenholdt Jacobsen gikk en fantometappe som ga Heming bronsen, og det med to løpere som egentlig har lagt skiene på hylla.

–Vi er outsidere egentlig til å ta medalje, så det er helt rått egentlig at vi klarer det, sa Jacobsen til NRK etter målgang og fortsatte:

– Jeg synes det er imponerende av Fanny (Horn Birkeland) og Marion (Rønning Huber) som egentlig har lagt skiene på hylla.