Det ble et intenst storoppgjør mellom Arsenal og Manchester City, og kampen gikk mot 0–0 da innbytter Gabriel Martinelli sikret seieren for hjemmelaget.

– Jeg scoret målet, men det var hele laget, støtteapparatet og alle. Jeg er fornøyd og det er laget også, sier matchvinneren til Sky Sports.

– Det er en så stor seier. Det er så lenge siden vi har slått Manchester City, sier Arsenal-manager Mikel Arteta til Viaplay og sikter til at det var første seier mot forrige sesongs seriemester på 12 kamper.

FRESTE: Erling Braut Haaland måtte holdes tilbake etter tapet mot Arsenal. Foto: Reuters

Etter kampen, mens Martin Ødegaard og resten av Arsenal feiret, viste TV-bildene at Erling Braut Haaland og flere andre City-spillere samlet seg foran vertenes benk, før de ble vist i garderoben av flere sikkerhetsvakter.

«Haaland fury» – «Haaland raseri», skriver Sky Sports.

Ifølge flere medier ble Pep Guardiola spurt om situasjonen på pressekonferansen etter kampen.

AMPERT: En sint Kyle Walker ble fanget opp av fotografene etter kampen. Foto: Reuters

– Jeg vet hva som skjedde, men jeg vil ikke si det, svarte han.

Ødegaard taklet stygt

I den første omgangen handlet det meste om det de fleste mente burde vært en utvisning på gjestenes Mateo Kovacic.

29 minutter var spilt da Kovacic kastet seg inn bakfra med strake knotter rett i den høyre ankelen til Ødegaard. Dommer Michael Oliver – og VAR – nøyde seg med å vise det gule.

– Jeg synes han er heldig, veldig heldig! Han treffer foten til Rice. Hva er det han gjør? Han burde vært utvist, sa Sky Sports-ekspert Gary Neville.

– Kovacic skulle hatt rødt kort for taklingen mot Ødegård. Er jo soleklar i henhold til regel 12. Utsetter motspiller klart for fare. Sinnssykt at denne ikke tas, skrev tidligere toppdommer Svein-Erik Edvartsen på X/Twitter.

– Jeg har ikke sett reprisen, men det så ut som et rødt kort. Vi vant kampen, og jeg foretrekker ikke å se det igjen, sier Arteta med et smil når Viaplay forsøker å vise ham situasjonen.

GRISETAKLING: Martin Ødegaard i smerte etter taklingen av Mateo Kovačić. OPPGITT: Ødegaard tok turen bort til hoveddommer Michael Oliver etter situasjonen. OPPGITT: Minutter senere ble Declan Rice taklet av samme mann. Erling Braut Haaland var lite fornøyd med Arsenal-spilleren. BER OM NÅDE: Kyle Walker borte hos dommer Oliver. INGEN STRAFFE: Det var VAR-rommets beskjed i begge situasjonene. FLERE SITUASJONER: Også Gabriel Jesus fikk gjennomgå, denne gangen av City-spilleren Joško Gvardiol.

Ny takling

Men Kovacic var ikke ferdig med taklingene. Bare seks minutter senere var det Declan Rice som fikk smake på knottene til midtbanespilleren, men dommeren lot det bli med tilsnakk.

Til enorme protester både fra manager Arteta og hjemmefansen.

– Det tror jeg er en feil. Kovacic bør ryke på den der og jeg er forundret over at han ikke blir det, mente Gary Neville.

– Soleklart rødt kort, kommenterte Viasat-ekspert Pål André Helland.

Ekspertene var klare i sin pauseprat: Guardiola burde ta ut Kovacic. Men 29-åringen kom ut igjen på matta og ble der til han ble byttet ut etter 68 minutter.

Erling Braut Haaland scoret ikke i hverken forrige liga- eller mesterligakamp, og var heller ikke mye involvert i London. Gjestene hadde bare fire skudd på mål i hele kampen.

– Det var vanskelig for ham i dag, og midtstopperne til City stopper ham bra. Og jeg tror Manchester City ønsket seg uavgjort i dag, sier tidligere City-stjerne Kolo Touré til Viaplay.

Sen scoring

Kampen fortsatte å bølge, men da de lyseblå satte inn et høyt press, ble det også rom for vertene. I det 87. minutt tok de godt være på muligheten da Martinelli satte ballen via Nathan Aké og forbi en utfintet målvakt Ederson i mål.

OVER CITY: Målscorer Gabriel Martinelli feirer etter den avgjørende scoringen. SLUKØRET: Luften gikk ut av Erling Braut Haaland og Manchester City etter den sene scoringen. ELLEVILT: Det kokte over for tilskuerne på Emirates Stadium. AV HENGSLENE: Både fans, kommentatorer og målscoreren ble nok hese etter målet. DÅRLIG STATISTIKK: Nå har ikke Manchester City og keeper Ederson holdt nullen på fem kamper. Forrige gang de ikke slapp inn et mål var 23. september.

Emirates eksploderte. Kaptein Ødegaard hausset opp fansen, og laget holdt unna. Guardiola og hans menn gikk med det på sitt andre tap på rad i Premier League, og er nå på tredjeplass – to poeng bak Tottenham og Arsenal.

– Vi angrer ikke på noe, vi gjorde vårt beste og til slutt var vi uheldige og tapte, sier City-manageren til Viaplay.