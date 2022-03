Åpnet denne andreetasjen – så ble profilene satt ut med smitte: – Det irriterer meg

– Det irriterer meg, sier medisinsk ansvarlig i langrenn, Øystein Andersen, til NRK.

Han svarer på om han angrer på at oppholdsrommet norske sprintere bruker mellom prolog og kvartfinaler var åpent under verdenscupen i Lahti sist helgen av februar.

– Har tenkt mye på det i ettertid

Det er nemlig andreetasjen av landslagets smøretrailer. Der kan utøverne puste ut, få i seg næring og væske, prate sammen og forberede seg i ro til alvoret braker løs.

MEDISINSK ANSVARLIG LANGRENN: Øystein Andersen, her avbildet tidligere denne sesongen. Foto: Terje Pedersen / NTB

Dette rommet har periodevis vært stengt for utøvere før OL. De fikk som følge av smitten i Lahti igjen ikke oppholde seg der verken i forbindelse med verdenscupen i Drammen, Holmenkollen eller Falun. Men mellom der var det altså verdenscup i Lahti.

– Gjorde dere en glipp der?

– Det irriterer meg. Jeg har tenkt på det mye i ettertid. Men jeg hadde ikke stengt den som jeg gjorde i perioder før jul, sier Andersen, som legger til følgende:

– Jeg har gjort vurderinger underveis knyttet til andreetasjen. Den har vært stengt og åpen. I dette tilfellet har den vært åpen etter prologen. Det er lett å være etterpåklok, men det er et sted de har vært samlet og på et tidspunkt har smitten blitt med inn til tross for koronatester. Det er ikke usannsynlig et sted det har vært smittespredning.

Grublet mye etter smitteutbruddet

Smitten i Lahti får i hvert fall konsekvenser. Andersen vil ikke tallfeste eller navngi noen, men gjør det klart at ikke alle av som var en del av det norske smitteutbruddet i Lahti får delta under NM-festen i Harstad om en drøy uke.

SLÅTT UT MED SYKDOM: Pål Golberg, her under verdenscupen i Lahti like etter OL. Foto: Roni Rekomaa / LEHTIKUVA / NTB

Blant dem som har hatt noen svært tøffe uker er Pål Golberg.

Han fikk sammen med Johannes Høsflot Klæbo, Håvard Solås Taugbøl, Sindre Bjørnestad Skar, Erik Valnes, Thomas Helland Larsen, Even Northug og Mathilde Myrhvold konstatert smitte for cirka to uker siden.

Landslagsveteranen har grublet mye på hvorfor akkurat sprinterne ble syke, men ingen andre i den norske troppen. Golberg slår fast at noen må ha hatt det den lørdagen det ble gått sprintrenn i Lahti og at det må ha skjedd mellom prolog og heat.

Da satt samtlige i andreetasjen i smøretraileren.

Han forteller om et sykdomsforløp preget av opp- og nedturer. Fra å ha vært i ålreit form, til lette forkjølelsessymptomer, til en hard influensaperiode. Han har hatt feber opp mot 38,5. Han har hatt så mye som 12 dager med full ro og treningsfri.

– Det har hengt i. Det har satt seg i brystet spesielt. Systemet mitt har knelt litt.

Sakte, men sikkert har han begynt en form for rolig opptrening. Han har lyst til å gå NM i Harstad som begynner 26. mars og varer frem til tirsdag 30. mars.

– Men det går veldig fort til NM. Jeg kommer ikke til å trene for å prestere der. Men det kjennes bra når jeg trener rolig. Kanskje kommer jeg til å gå.

Andreplassen på 15 kilometeren i klassisk stil i Lahti kan ha vært Johannes Høsflot Klæbos siste renn sesongen 2021/2022. Noen dager etter dette fikk han positiv koronatest. Foto: Roni Rekomaa / LEHTIKUVA / NTB

– En kamp å få dem til å ikke gå

Landslagslege Andersen har lært at opptrening etter koronasykdom handler om individuelle tilpasninger, men at i forbindelse med skirenn så betinger det noe ekstra.

Utøveren må ha gjort noen forberedelser for å gå konkurranse. Som én til to gjennomkjøringer uavhengig om man skal delta i OL, verdenscup eller Norgescup. Har en utøver ligget i ukesvis skal vedkommende ikke gå skirenn.

– Man vet jo ikke om man fortsatt er syk eller preget. Du kjenner jo hvis du går fra frisk til syk. Men det er noe annet å gå fra syk til å bli friskere, sier Andersen, og fortsetter:

– Da er man i bedring, men kanskje ikke frisk. Men arrangører, publikum og de som følger med, skal være klar over at utøverne har lyst til å gå. Det er en kamp å få dem til å ikke gå, sier legen og smiler.

– Den sjansen tar jeg ikke

SIER NEI TIL NM: Sindre Bjørnestad Skar, her under verdenscupen på Lillehammer i desember. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Sindre Bjørnestad Skar er også blant dem som har hatt en lang periode uten trening etter smitten i Lahti.

Han har begynt forsiktig denne uken, men innrømmer at 14 dager uten trening får konsekvenser for NM i Harstad.

– Jeg kommer ikke til å dra til Harstad. Den sjansen tar jeg ikke. Det kommer for tidlig. Jeg har lyst, jeg føler jeg ikke er ferdig med skirenn for sesongen. Men når man ser på dem som har hatt korona så ser man at mange har startet for tøft og fått en «pisk» i etterkant, sier Skar.