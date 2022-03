Alle sprintherrene har testet positivt på korona: – I verste fall er sesongen over

– Alle på laget har testet positivt. Håvard Solås Taugbøl var først ute i går. Så kom Erik Valnes, Pål Golberg, Sindre Bjørnestad Skar og Johannes Høsflot Klæbo i dag, sier sprintlandslagstrener Arild Monsen til NRK.

Skiforbundet skrev i en pressemelding tirsdag formiddag at de jobber med å kartlegge situasjonen og om det kan ha konsekvenser for eventuelt flere løpere som deltok i verdenscupen i Lahti forrige helg.

– I min lille verden er dette kjedelig. Men i det store bildet i alt som skjer for tiden, så er dette bare uvesentlig. Ja, dette er en bagatell når vi ser hva som skjer rundt oss, sier Johannes Høsflot Klæbo til NRK.

– Nå tyder det meste på at sesongen er over for min del. Nå har jeg kun fokus på å bli frisk – samt komme i trening raskest mulig. Så for tiden vise hva som skjer videre, sier langrennsesset videre.

MISTER RENN: Verdenscuprennene i Drammen og Holmenkollen ryker for Johannes Høsflot Klæbo og resten av det norske herrelandslaget i sprint. Foto: Antti Yrjönen / LEHTIKUVA / NTB

– Uaktuelt å gå

På elitelaget i sprint er Johannes Høsflot Klæbo, Erik Valnes, Pål Golberg, Håvard Solås Taugbøl og Sindre Bjørnestad Skar.

Adresseavisen melder at også Even Northug er smittet.

– Det må ha oppstått i og rundt oppholdet i Lahti. Håvard var den som merket symptomer mandag. De andre har lite eller ingen symptomer. Det er uaktuelt for alle å gå i Drammen og Holmenkollen, forteller sprinttrener Monsen.

UAKTUELT Å GÅ: Sprintlandslagstrener Arild Monsen opplyser at samtlige sprintherrer mister verdenscuprennene i Drammen og Holmenkollen. Foto: Terje Pedersen / NTB

Det skal gås sprintrenn i Drammen allerede torsdag. Tolv norske herreløpere er uttatt til rennet i utgangspunktet.

– Hva som skjer etter det, får vi bare se på. Det koker på mange felt i verden nå. Dette her er mindre enn andre ting, selv om det er trasig for dem de angår, sier sprinttreneren videre.

– Hvordan tar de det?

– Jeg har snakket med alle. Ingen tar det tyngst. Jeg er egentlig veldig imponert. Det er ikke slagne folk, selv om de er skuffet. Johannes er ikke en knust mann.

Pål Golberg fortviler ikke over smitten.

– Det er ikke annet å gjøre enn å ta det med ro. Det er kjedelig at det kommer nå, men vi får være veldig glade for at vi klarte å unngå mer smitte i leiren før OL da folk ble smittet i Seiser Alm.

– Hvis jeg ikke utvikler symptomer, kan det bli aktuelt å gå i Falun neste helg. Og så er det jo mange NM-renn utover senvinteren. Så får vi se om det er verdt det, sier Golberg til NRK videre.

Driver med smittesporing

Landslagslege, Øystein Andersen, opplyser at det foreløpig bare er de fem på sprintlandslaget som har testet positivt. Han sier videre at de venter på testsvar på flere utøvere på som deltok i verdenscupen i finske Lahti denne helgen.

– Vi driver med smittesporing nå. Alle som var i Lahti har tatt PCR-test og vi venter på å få inn alle svarene, sier Andersen til NRK.

LANDSLAGSLEGE: Øystein Andersen Foto: Terje Pedersen / NTB

– Vet dere hvor det kommer fra?

– Nei, det er vanskelig å si. Alle kom fra sine egne bobler før dette rennet, etter at de reiste hjem fra OL. Vi må nå først kartlegge om det er flere og drive smittesporing, slik at vi unngår mer smitte.

– Hva er de mulige konsekvensene?

– I verste fall er sesongen over for dem det gjelder. I aller beste fall kan det være aktuelt for noen å gå allerede i Falun. Men det er i beste fall, understreker Andersen.