– Nei, jeg erkjenner ikke straffansvar for tiltalen, sier Besseberg i starten av rettssaken.

Klokken 09.15 startet rettssaken mot Besseberg (77), som var president i Det internasjonale skiskytterforbundet i mer enn 25 år.

Besseberg er tiltalt for grov korrupsjon.

Funn av kontanter til en verdi av 370.000 kroner hos Besseberg, bilder av luksusklokker og priser på jaktturer ble lagt frem under rettens første dag i saken mot den tidligere skiskytterpresidenten.

Aktor Marianne Djupesland i Økokrim påpeker at de i tiltalen viser til at Besseberg i en sammenhengende tiårsperiode brukte denne perioden til å berike seg selv.

Det skjedde på flere måter, påpeker Djupesland i innledningsforedraget. Blant annet gjaldt dette:

Tilrettelegging for hans lidenskapelige interesse for jakt

Behov for samvær med kvinner som Djupesland karakteriserer som prostituerte.

Aktor Marianne Djupesland i rettssalen i Buskerud Tingrett tirsdag Foto: Gorm Kallestad / NTB

Angrep Økokrim

På tampen av første rettsdag gikk Bessebergs forsvarer til angrep på hvordan Økokrim har lagt an deler av saken mot Besseberg.

Spesielt gjelder det bruken av dopingvarsleren Grigorij Rodtsjenkov som vitne. Russeren lever i skjul etter å ha flyktet fra hjemlandet.

– Det er vanskelig å forstå hva Rodtsjenkov kan bidra med slik tiltalen er nå, sier Bessebergs advokat Christian B. Hjort i retten tirsdag.

Rodtsjenkov ble verdenskjent da han avslørte det omfattende russiske dopingjukset under Sotsji-OL. Nå lever han i skjul og har oppholdt seg i USA etter at han flyktet fra Russland.

Han har uttalt at han fryktet for sitt liv da han flyktet.

Aktor Djupesland sa tidlig under første rettsdag at tiltalen hverken dreide seg om mottak av kontanter eller doping.

Derfor reagerer Hjort på at russeren er kalt inn som vitne.

Bessebergs forsvarer Christian B. Hjort i samtale med aktor Marianne Djupesland. Foto: NTB

– Fra vår side forstår vi ikke hans vitnemål på annen måte enn fortsatt å beskylde Besseberg for å ha mottatt kontanter, sier Hjort.

Det er nettopp Rodtsjenkovs detaljerte historie om at han skal ha overhørt to russiske skiskyttertopper diskutere hvor mye de har betalt Besseberg som har vakt oppsikt tidligere.

Den historien ble kjent i granskingsrapporten som ble laget på oppdrag fra Det internasjonale skiskytterforbundet om Besseberg-saken.

Den ene skiskyttertoppen var Aleksander Tikhonov. Han har overfor NRK benektet historien.

– Likevel er det som om Økokrim ikke har sluppet helt tak i det, sier Hjort og peker på at Økokrim opplyste at det ble funnet kontanter til en verdi av cirka 370.000 kroner hjemme hos Besseberg.

Hjort forstår ikke hva Rodtsjenkov skal forklare seg om som er relevant for tiltalen mot Besseberg.

– Hvorfor skal man høre Rodtsjenkov, som jeg ikke kan se har noe annet å forklare seg om de gjenværende anklagepunktene, sier Hjort til NRK.

– Har aldri krevd noe av noen

Aktor Marianne Djupesland tar kritikken med knusende ro.

– Det er helt naturlig at en forsvarer har et annet syn på noen punkter. Men i det store og det hele så er man enige om mange ting i saken, sier Djupesland.

– Hva kan Rodtsjenkov bidra med som vitne?

– Vi har innkalt Rodtsjenkov som vitne i saken og han skal avgi forklaring over videolink. Men det er ikke naturlig for meg å kommentere hva han skal forklare seg om. Det må vi komme tilbake til, sier Djupesland i Økokrim til NRK.

Kritikken av Rodtsjenkov som vitne, var ikke det eneste Hjort angrep Økokrim for i sitt innledningsforedrag.

Hjort sier han ikke kan forstå argumentasjonen fra dem om hvorfor klokkegaver og jaktturer skal være korrupsjon, ettersom dette er gaver Besseberg skal ha fått fra venner.

– Besseberg har aldri krevd noe av noen som helst. Han har aldri operert etter noen plan om å la seg bestikke til fordel for verken russere eller infront, sa Hjort og fortsatte:

– Det er ingen holdepunkter for at giverne har opptrådt med en felles plan, sier Hjort.

Han påpeker at det ikke var forbindelse mellom personer og at det tidvis gikk lang tid mellom flere hendelser

– Hva det planmessige sammenhengende forholdet skal bestå av er ikke lett å forstå, sa Hjort.

Gunnar Holm Ringen er korrupsjonsekspert og jobber nå som Nasjonal leder for Gransking & Compliance, i PWC. Han har tidligere jobbet i Økokrim.

Han sier denne uenigheten mellom forsvarer og aktoratet kommer til å bli et av hovedspørsmålene i Besseberg-saken.

– Det er om han har mottatt disse gavene i anledning stillingen, som det heter i korrupsjonsbestemmelsen eller privat og personlig. Når han har hatt denne rollen i 25 år og vært en del av dette miljøet over lengre tid, så vil de to situasjonene, privat mot profesjonelt, gli over i hverandre. Så dette vil være en krevende vurdering for retten, sier Ringen.

Bestrider ikke gaver

Påtalemyndigheten anklager Besseberg for å ha tatt imot bestikkelser i form av prostituerte tilbudt av russere, eksklusive klokker og påspanderte jaktturer. Det er også en anklage om leasingbil betalt av et selskap som skaffet markedsavtaler.

Alt dette er blitt presentert før lunsj på rettens første dag.

– Han erkjenner ikke straffskyld, men har han likevel innrømmet å motta gavene det blir snakket om, Hjort?

– Det er riktig at han ikke erkjenner straffskyld etter tiltalen, men han bestrider ikke at han har mottatt disse klokkene, deltatt på jaktturene også videre, sier Hjort til NRK før han understreker en ting:

– Han bestrider å ha tatt imot noen seksuelle tjenester påspandert av russerne, sier Christian B. Hjort.

Rettstegning av Besseberg i Buskerud Tingrett Illustrasjon: Ane Hem / NTB

– Men er ikke dette regnet som korrupsjon og noe som gjør at han kan dømmes?

– Hvorvidt noe er korrupsjon eller ikke beror på en sammensatt vurdering. Besseberg vil forklare seg i detalj om de faktiske forhold i sin frie forklaring i morgen. Jeg vil vise til det han vil si der.

– Medgir han at dette er bestikkelser eller smøring?

– Nei, han erkjenner ikke at dette er bestikkelser eller smøring.

– Bestikkelser

I aktoratets innledningsforedrag, gikk Marianne Djupesland gjennom alle punktene i tiltalen (les hele tiltalebeslutningen i bunn av saken).

De inneholdt blant annet at Besseberg skal ha mottatt klokker, organisert kontakt med prostituerte fra Norge, og ha hatt en stående invitasjon til jaktopphold i utlandet.

Påtalemyndigheten viste frem bilde og verdivurderinger av flere klokker som de mener Besseberg skal ha mottatt som bestikkelser. En av disse er blitt verdsatt til 195.000 kroner av en norsk urmaker.

– Alle er bestikkelser i lovens forstand, sa aktor Djupesland.

De la også frem prisen på jaktturer i Tsjekkia og Østerrike der Besseberg felte dyr.

Besseberg med en felt muflon. Den lever i sentrale deler av Europa.

Jaktturene i disse landene og dyrene han felte og fikk troféer av skal samlet sett hatt en verdi på rundt en halv million kroner.

– Det sentrale bevistemaet her er om jakten ble mottatt i anledning Bessebergs stilling, sier aktor Djupesland.

Hevder Besseberg bestilte prostituerte fra Norge

Aktor Djupesland hevdet også at Besseberg, på telefon fra Norge, har avtalt samvær med prostituerte.

– Fordelene Besseberg har mottatt er krevd, akseptert eller mottatt i Norge, og dermed gjelder straffeloven i Norge, sa Djupesland.

Hun understreker at det ikke er avgjørende om det er gjennomført samleie eller ikke.

– Det kan være av relevans, men ikke avgjørende. Heller ikke om kvinnene defineres som prostituerte eller ei, sa Djupesland og fortsatte:

– Fordelen mener vi, og slik det er formulert i tiltalen, er at russerne organiserer disse kvinnenes tilstedeværelse og stiller dem til disposisjon for Besseberg, slik at han kan velge å benytte seg av deres tjenester, seksuelt samvær, hvis han vil. Og det uten kostnad for ham, sa Djupesland.

Anders Besseberg var i mer enn 25 år president i Det internasjonale skiskytterforbundet. Her fra 2017. Foto: NTB

Hun poengterte at aktoratet ikke vet hva russerne har måttet betale for disse damene, og at det uansett er underordnet.

– Jeg minner om at en bestikkelse i lovens forstand ikke trenger å kunne regnes om til pengeverdi, det omfatter også seksuelle tjenester og alt tiltale ser seg tjent med eller drar nytte av. Vi mener han har sett seg tjent med, og dratt nytte av, at disse prostituert er til disposisjon.

Besseberg bestrider at han har mottatt seksuelle tjenester påspandert av russere.

Det er satt av seks uker til rettssaken i Buskerud Tingrett i Hokksund.