Klokken 09.15 starter rettssaken mot Besseberg (77), som var president i Det internasjonale skiskytterforbundet i mer enn 25 år.

Besseberg er tiltalt for grov korrupsjon. Han erkjenner ikke straffskyld etter tiltalen.

I dag møter den tidligere skiskytterpresidenten i retten.

– Kan ikke være i tvil

Påtalemyndigheten anklager Besseberg for å ha tatt imot bestikkelser i form av prostituerte tilbudt av russere, eksklusive klokker og påspanderte jaktturer. Det er også en anklage om leasingbil betalt av et selskap som skaffet markedsavtaler.

– Påtalemyndigheten må bevise de faktiske forholdene utover enhver rimelig tvil. Man kan ikke være i tvil om faktum, sier Gunnar Holm Ringen.

Han er nasjonal leder for Gransking & Compliance i PwC Norway. Holm Ringen påpeker at det er strenge krav til bevisenes styrke i en straffesak.

Gunnar Holm Ringen er nasjonal leder for Gransking & Compliance i PwC Norway. Foto: PwC

Han understreker at påtalemyndigheten også må bevise at det som er tilbudt eller mottatt utgjør korrupsjon.

– Ett vilkår er at han har fått disse tilbudene eller ytelsene i anledning vervet sitt, ikke som privatperson. Også er det videre et spørsmål om de utgjør en så kalt «utilbørlig» fordel, sier Holm Ringen.

Det er gått snart seks år siden politiet aksjonerte mot Besseberg i april 2018. Da hadde han vært under politietterforskning i flere måneder. I forkant hadde det startet som en etterforskning fra etterretningsenheten til Verdens antidopingbyrå før det ble en politietterforskning.

Blant annet var telefonavlytting en av metodene som ble brukt i etterforskningen av Besseberg.

Anders Besseberg møtte NRK etter politiaksjonen i april 2018. Da var han klar på at han ikke hadde mottatt en krone, euro eller dollar fra noen russer.

I januar og februar er det satt av seks uker til rettssaken i Buskerud Tingrett.

Rettssaken blir første gang Besseberg konkret skal forklare seg om punktene i tiltalen.

– Det er den eneste reelle muligheten han har til å ta til gjenmæle fremfor å forsøke å svare opp alle rykter, synsinger og meninger som ellers blir referert for han gjennom pressen, sa hans advokat Christian B. Hjort til NRK i desember.

Flere vilkår

Generalsekretær Guro Slettemark i Transparency International Norge opplyser at Besseberg-saken er den første straffesaken i Norge, som gjelder mulig korrupsjon innenfor idrettsorganisasjonene.

Hun fremholder at flere vilkår må være oppfylt for å kunne bli straffet for korrupsjon.

– Den som har tilbudt, gitt eller mottatt en utilbørlig fordel, kan straffes. Hva som gjør en fordel utilbørlig, vurderes konkret i den enkelte sak, sier Slettemark.

Hun viser til flere viktige momenter:

Formålet med ytelsen

Dens art og verdi

Åpenhet om forholdet

Hvilke regler som gjelder i virksomheten eller bransjen

Hvilken posisjon giver og mottaker har

– Det er ikke et vilkår at den som har mottatt en bestikkelse har gitt en motytelse til giveren, sier Slettemark.

Anders Besseberg under VM i 2017. Foto: Berit Roald / NTB

– Hvor ofte er det saker om grov korrupsjon oppe i norsk rettssystem og hva er normal strafferamme?

– De aller fleste straffesakene om korrupsjon i norske domstoler, har endt med rettskraftig dom etter bestemmelsene om grov korrupsjon. Det har vært et 80-talls sakskomplekser til behandling i norske domstoler i løpet av de 20 årene som er gått, etter at korrupsjonsbestemmelsene trådte i kraft, sier Slettemark.

Hun opplyser at strafferammen for grov korrupsjon er ti års fengsel.

Ulike anklager

Flere punkter utgjør grunnlaget for tiltalen av Besseberg om grov korrupsjon.

Blant dem er det anklager om at han har mottatt eksklusive klokkegaver av merker som Omega, Hublot og Ulysses Nardin fra russiske myndighetspersoner i og utenfor skiskyting. Den dyreste klokken har en verdi på 195.000 kroner.

Det er anklager om at Besseberg ved flere anledninger skal ha akseptert tilbud om prostituerte fra russiske myndighetspersoner knyttet til russisk skiskyting.

Det er anklager om påspanderte jaktturer i Russland og flere andre land.

Overfor NRK har Bessebergs advokater opplyst at han bestrider anklagene om at han skal ha tatt imot seksuelle tjenester påspandert av russiske myndighetspersoner.

Anders Besseberg under den ekstraordinære IBU-kongressen i 2017. Foto: Berit Roald / NTB

– Hva holder av beviser når det gjelder klokker, prostituerte, jaktturer?

– Påtalemyndigheten må som nevnt bevise faktum utover enhver rimelig tvil. Både objektivt, at russerne tilbød disse fordelene og at han aksepterte tilbudet, sier Holm Ringen, som understreker at det også må bevises at Besseberg forstod dette.

– Altså, påtalemyndigheten må bevise at han forstod at han mottok disse fordelene i anledning sitt verv og at han mottok eller aksepterte ytelsene eller tilbudet om ytelse, sier Holm Ringen.