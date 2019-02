Anerkjent United-journalist sier Solskjær er eneste kandidat

– Om de lette aktivt etter en annen erstatter, så hadde vi visst det nå. Og det gjør de ikke, sier Stone.

Stone er fotballjournalist i England og har svært gode kilder i Manchester-klubben. Han var blant annet en av de første til å melde at klubben søkte etter eksterne erstattere etter José Mourinho.

Mandag var han til stede på Ole Gunnar Solskjærs pressekonferanse før mesterligakampen mot Paris Saint-Germain.

Et fullsatt presserom vitnet om enorm interesse for kampen, men først og fremst om hvem som tar over Manchester United. Tottenham-manager Mauricio Pochettino har lenge blitt nevnt som en mulig kandidat til å overta etter Mourinho, men dette avviser den erfarne BBC-journalisten.

– Min og andres oppfatning er at Mauricio Pochettino ikke ønsker å snakke med Manchester United før sesongen er avsluttet.

Siste hinder for Solskjær

Solskjær selv var lite villig til å kommentere spørsmål om managerjobben på pressekonferansen. Simon Stone tror imidlertid at vinden blåser Solskjærs vei nå.

– Jeg tror at intensjonen er å gi ham jobben, sier han.

Stone mener likevel det ikke blir annonsert noen endelig beslutning før slutten av mars. Siste mulige hinder kan bli kveldens kamp mot PSG og storoppgjørene mot Chelsea (FA-cup) og Liverpool (liga).

– Han må bestå disse testene før man med sikkerhet kan si at han blir manager for Manchester United, mener journalisten.

GOD STEMNING: Men trenerspørsmålet ville ikke Solskjær snakke om på pressekonferansen. Foto: Franck Fife / AFP

– Vil ikke forstyrre balansen

The Sun hevder at styret i Manchester United allerede har bestemt seg for å ansette Ole Gunnar Solskjær som manager, men at de vil vente med å annonsere det til etter sesongslutt.

– Det er ingen grunn til å forstyrre balansen i klubben med en stor annonsering av ny trener. Alt går så bra for øyeblikket, sier The Sun-journalist Neil Custis, som også var til stede på Solskjærs pressekonferanse.

– De (klubbledelsen, red.anm.) har hele tiden sagt at det ikke vil skje noe angående trenerskifte før mai, og jeg tror de ønsker å holde fast ved det. De ønsker ikke å gå ut med en avgjørelse og så kanskje tape en kamp.

PSG med skader

NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp tror det blir svært vanskelig for United-ledelsen å ikke velge Solskjær nå.

– Når supportere gjennom hele kamper synger navnet hans føler de at de har fått klubben sin tilbake. Nå må ledelsen nesten knytte han til seg på en eller annen måte, sier han.

Manchester United stiller ellers uten skader på sine nøkkelspillere i tirsdagens mesterligaduell, mens superstjernen Neymar mister begge kampene mot United. PSG må også greie seg uten Edinson Cavani på topp.