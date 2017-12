Kan vi få snakke med deg?

– Om hva?

Om hoppet ditt. Og kan vi få se skoene dine?

Mer sa ikke Simon Ammann, og gikk videre i pressesonen etter kvalifiseringen til nyttårshopprennet i Garmisch-Partenkirchen.

For i kvalifiseringen stilte den firedobbelte olympiske mester opp med noen nye og helt svarte sko.

– Jeg tipper han har bygd dem selv, sier Andreas Stjernen til NRK.

Simon Ammann har hele tiden søkt utvikling på utstyrsfronten. I 2010 tok han OL-gull med helt nye bindinger. Før OL den gang ble han anklaget for juks av østerrikerne.

Og nå har han kanskje funnet på noe nytt enda en gang. Andreas Stjernen vedgår at utstyret har mye å si.

– Det er veldig viktig å ha perfekt utstyr. Om utstyret ikke er perfekt har man ikke sjans til å være med helt i toppen uansett. Du må hoppe godt og så må man ha utstyr som fungerer til den hoppinga, og da kan du vinne, sier Stjernen.

HELT SVARTE: Simon Ammans sko var helt svart. - Noe karbonaktig, sier Anders Fannemel. Foto: NRK

– Noe karbonaktig

Anders Fannemel, som hoppet 132 meter i kvalifiseringen søndag, la også merke til Ammans nye sko.

– Det ser ut som noe karbonaktige sko som vi har sett før på andre hoppere. Det såg ikke ut som det fløy så veldig bra. Men det er typisk han å dra frem noe nå like før OL, sier Fannemel.

I kvalifiseringen gikk det heller ikke veldig bra for Ammann. For selv om han hoppet veldig godt i treningsomgangene tidligere på dagen, med de nye skoene, havnet han på én plass utenfor de som får hoppe nyttårshopprennet. Men Robert Johansson tror likevel skoene til Amman hadde noe for seg.

– Jeg har bare sett de på toppen her, men det som slo meg var at de funka som fjell. Så han har tydeligvis jobba bra med de, sier Johansson.

Skjulte skoene

Da Simon Ammann kom ned på sletta og skulle skifte etter hoppene sine, satte han føttene ned i en bag og byttet fottøy i bagen for å skjule skoene. Det overrasker ikke Robert Johansson.

Hvis du hadde hatt et ess i ermet, hadde du fortalt om det?

– Nei, sier Johansson kontant.

– Det overrasker meg heller ikke at han ikke stopper opp hos deg for å svare, fortsetter Johansson.