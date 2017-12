Forfang hoppet seg opp 18 plasser - Stoch jublet for kompisene

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Det var godt å få vise hvor jeg hører hjemme. Det var godt å få på noen meter ekstra, sier Forfang til NRK.

22-åringen, som har slitt med influensa, stiv nakke og vondt kne i oppkjøringen, landet på 114,5 meter i første omgang. Et 12 meter lenger svev i forsøk nummer to førte til at Forfang klatret 18 plasser og ble beste nordmann som nummer sju (delt med Anders Fannemel).

– Det var viktig for meg å få en bedre plassering enn jeg lå an til, sier Forfang.

Stoch best - skuffet Tande

Kamil Stoch tok Polens første Oberstdorf-seier i hoppuka noensinne da Stefan Kraft ikke maktet å forsvare ledelsen i siste hopp.

Med hele 137 meter i finaleomgangen tok Stoch seg opp fra fjerde- til førsteplass. Han slo hjemmehåpet Richard Freitag med 4,2 poeng.

– Jeg er veldig glad for dette, men mest glad for Dawid og Stefan. Tredjeplassen var veldig bra for Dawid, sier Stoch og sikter til landsmennene Dawid Kubacki på tredjeplass og Stefan Hula på femteplass.

VANT: Kamil Stoch smilte bredt etter triumfen. Foto: Michael Dalder / Reuters

Daniel-André Tande hoppet henholdsvis 116,5 og 122,5 meter. Det holdt til en skuffende 20. plass.

– Jeg tenker det meste er ødelagt. Om jeg ikke kan hoppe meg opp kraftig, sa Tande etter første omgang, og fulgte opp med:

– Det er rett og slett for dårlig. Jeg kjenner at jeg er sen. Akkurat nå er jeg mest skuffet. Det er kjedelig å dra på hopprenn når jeg hopper som dette.

Varierende forhold

Robert Johanssonble tredje beste nordmann etter å ha hoppet 122,5 meter i finaleomgangen og endt som nummer 11.

– Vi får ikke gjort mer enn å hoppe bra på ski. Og det har guttene klart. De var veldig uheldig med forholdene, sier landslagssjef Alexander Stöckl.

– Hvordan er mulighetene for sammenlagtseier i hoppuka nå?

– Det blir en utfordring.

– På en dag der ting ikke stemte helt for oss teknisk eller forholdmessig er vi med å kjemper. Vi har ikke tapt for mye til å være med helt der oppe, men vi er selvsagt ikke topp fornøyd med resultatene, sier sportssjef Clas Brede Bråthen.