Amerikansk milliardær kjøper opp sjakkeliten: – Det er vel ikkje direkte ulovleg

Löw mistar tillit i Tyskland

Den tyske landslagstrenaren Joachim Löws tillit blant det tyske folk er nede i ein djup bølgedal etter at Tyskland gjekk på eit sjokkerande 1–2-tap mot Nord-Makedonia på onsdag.



Ein undersøking gjennomført av Bild avslører at nesten ni av ti tyskarar svarer at Löw burde forlate jobben som landslagstrenar før sommarens fotball-EM. Berre 13 prosent av dei over 250.000 spurde ønskjer at han skal lede landet også til sommaren.



61-åringen har nyleg varsla at han gir seg i jobben han har hatt siden 2006 etter sommarens meisterskap.