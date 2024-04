– I utgangspunktet har holdningene og strukturen i det utvalget endret seg sånn at jeg føler jeg kan være en del av det og bidra. Nå er jeg veldig positiv overfor det som kommer, sier Aleksander Aamodt Kilde til NRK.

Sånn har det ikke vært de siste månedene. Tidligere i vinter kom nemlig Kilde med en solid kraftsalve i retning ledelsen i forbundet.

– Det er en ovenfra og ned-holdning hvor de tenker at utøvere kommer og går. Til slutt, så er det jo kanskje ingen som kommer fordi det er en såpass stor arroganse at folk ikke orker å ha noe med dem å gjøre, sa Kilde til NRK.

Så hva har endret seg?

– Vanskelig for dem å innrømme

Det er flere ting som gjør at Kilde nå har ombestemt seg, men det viktigste handler om at han nå ser at Skiforbundet er i endring.

– Det har vært vanskelig for dem å innrømme tidligere at de har vært litt ute å kjøre. Nå har de gitt uttrykk for at de ser utøvernes side og at de vil finne en løsning. Det har gitt meg et håp om at dette er noe som kan bygge på tilliten og det er et skritt i riktig retning for min tillit til dem, sier Kilde.

– Når du sier «dem», er det da ledelsen i Skiforbundet?

– Ja, de jeg har vært i dialog med.

– Og hvem er det?

– Det har vært Arne Baumann i utgangspunktet, som har satt sammen dette utvalget. Så får vi jo se hva som skjer fra nå.

GENERALSEKRETÆR: Arne Baumann er både generalsekretær i Skiforbundet og utvalgsleder i landslagsutvalget. Foto: NTB

– Det virker som de er klar over at det må gjøres nå, og at de er villige til å gjøre det. Så holdningen de har til hele prosessen, har endret seg på en eller annen måte, mener Kilde.

NRK har kontaktet Arne Baumann onsdag kveld. Kommunikasjonssjef i Skiforbundet, Espen Graff, skriver i en SMS at de ikke ønsker å kommentere saken.

Mener utvalgsendring var viktig

Da Kilde valgte å takke nei til utvalget i utgangspunktet, hadde han nettopp falt og skadet seg stygt. Men han er også kritisk til hvem som først ble invitert til å være med.

Kildes advokat, Pål Kleven, sa i en uttalelse i februar at utvalget var «satt sammen av personer som har behandlet denne saken tidligere og er forutinntatte».

KRITIKERE: Aleksander Aamodt Kilde og Lucas Braathen har begge vært kritiske til skiforbundets håndtering av landslagsavtalene. Braathen valgte å legge opp før han gjorde comeback for Brasil som følge av konflikten. Foto: JOHANN GRODER / AFP

Siden da har blant annet Erik Bruun trukket seg fra utvalget. Bruun var leder av et landslagsmodellutvalg som i 2022 konkluderte med at det ikke var «behov for å gjøre vesentlige endringer i landslagsmodellen slik den praktiseres i dag».

– Så var det til slutt at jeg så hvem som var med, og visste historien om hva de som var med mente om hele den prosessen vi har fighta for, det gjorde det vanskelig for meg å være en del av det der og da. Og så har det endret seg litt. Noen personer er blitt byttet inn, sier Kilde.

Utvalget har heldagsmøter denne uka. Baumann selv er glad for at Kilde nå er med i diskusjonene.

– Det er avgjørende for oss at en utøver fra alpint er med i utvalget, og med sin tydelige stemme og sterke posisjon, er jeg glad for at Aleksander nå har sagt ja til å bidra i dette viktige arbeidet, sier generalsekretær og utvalgsleder Arne Baumann.