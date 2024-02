Prosessen rundt dette utvalget gjenspeiler utøvernes opplevelser med NSF håndtering av saken de siste fire årene der behandlingen fremstår som en skinnprosess og uten at NSF har et reelt ønske om å endre landslagsavtalen. Etter at Lucas la opp i oktober gikk Baumann offentlig ut og skulle opprette direkte dialog med utøverne, og drikke kaffe med Aleksander. Dette skulle være «et vendepunkt for Skiforbundet» skrev han i en kronikk i VG. I denne dialogen stilte utøverne i november noen få og enkle krav om medbestemmelse i utvalgets sammensetning og mandat. Så ble det helt stille, inntil Baumann en måned senere kontakter meg dagen før Skistyret skulle behandle utvalgets sammensetning og mandat. Utøverne er jo da midt i sesongen uten mulighet til å involvere seg på så kort tid og ble totalt overrumplet, men vi klarte likevel å spille inn noen forslag til både mandat og sammensetning. Så ble det helt stille igjen, inntil Aleksander uttalte mistillit mot ledelsen i Skiforbundet.

Da ble det fart på saken igjen, og Skipresidenten uttalte at Aleksander var invitert til å sitte i dette utvalget. Dette stemmer ikke. Aleksander har ikke blitt invitert til å sitte i utvalget, og for ham fremstår det som at skiledelsen nok en gang tilpasser faktum for å kamuflere egen passivitet. Det har for øvrig heller ikke vært et krav fra alpinutøverne at Aleksander oppnevnes i utvalget, men at utøverne får anledning til å oppnevne to resurspersoner inn i utvalget.

Utvalget er satt sammen av personer som har behandlet denne saken tidligere og er forutinntatte. Erik Bruun, advokat og medlem av skistyret, var leder av landslagsmodellutvalg nr. 2 der utvalget i april 2022 blant annet konkluderer med at «Utvalget kan ikke se at det er behov for å gjøre vesentlige endringer i landslagsmodellen slik den praktiseres i dag. Forbundet sentralt forvalter markedsrettighetene knyttet til utøvere uttatt på landslag.

Jeg registrerer også at Baumann i Dagsnytt 18 uttalte at han ikke ønsket at jeg skulle delta i debatten fordi jussen i saken er avklart. Da er det merkelig at Skiforbundet oppnevner skistyrets egen advokat i utvalget.

Utøverne har heller ingen tillit til Arne Baumann. Han har ikke bidratt til å løse denne saken, men heller trenert den gjennom passivitet. I tillegg har han ikke tatt hensyn til noen av de kravene utøverne har fremmet. Som generalsekretær har han også arbeidsgiveransvaret over alle sportssjefene, samt utvalgets sekretær Ola Keul.

Utøverne anser det som utenkelig at personene som har motarbeidet dem i denne saken nå ønsker et reelt samarbeid, og frykter derfor å bli bondefanget ved å delta i utvalget. Jeg understreker at utøverne anerkjenner behovet for å nedsette et utvalg, og at de har foreslått at de gis rett til å oppnevne to fagpersoner i utvalget. Utøverne mener at et utvalg må bestå av langt færre personer, og der ressurspersonene må ha en armlengdes avstand til forbundet.