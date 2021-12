Advares mot skittent spill: – Verstappen krysset en grense

– Jeg syns Verstappen krysset en grense med tanke på ufin kjøring. Jeg er ikke spesielt imponert over måten han kjørte på, sier Viaplays Formel 1-kommentator Atle Gulbrandsen til NRK.

Den nederlandske stjernen pådro seg tre straffer for uaktsom kjøring under søndagens Grand Prix-løp. Erkerivalen Lewis Hamilton mente han opptrådte som en gal mann.

– Max Verstappen har en kjørestil som var spesielt tydelig i går: Enten må de andre vike, eller så kommer det til å bli en krasj. Vi så flere eksempler på vei inn mot sving én. Det ble han straffet for to ganger. I tillegg fikk han en straff for å bremse da han skulle slippe forbi Hamilton, sier Gulbrandsen og konkluderer:

– Det er ikke spesielt imponerende.

STAKK TIDLIG FRA ROSEVANNSEREMONIEN: Førerne feiret med rosevann istedenfor champagne i «alkoholfrie» Saudi-Arabia. Max Verstappen rømte tidlig fra podiet, mens Mercedes-førerne Lewis Hamilton og Valtteri Bottas feiret 1.- og 3.-plassene sine. Sistnevnte slo Esteban Ocon på målstreken. Foto: Hassan Ammar / AP

Dødt løp før finalen

Hamilton kom med flere stikk mot konkurrentens stil etter løpet. Briten mente han forholdt seg til en annen regelbok. Mercedes-sjef Toto Wolff krevde at Verstappens kjøring ble sett nærmere på:

RASENDE: Toto Wolff sendte headsettet på luftetur under løpet. Etterpå gliste han bredt. Hamilton holder liv i førermesterskapet, mens konstruktørmesterskapet nå er så godt som avgjort. Foto: ANDREJ ISAKOVIC / AFP

– Den er fryktelig tøff, men den er i overkant tøff. Vi ønsker et rent mesterskap. Hvis Max står igjen som vinner, er det greit for meg. Det må bare være et fair race, sa Wolff til Sky Sports.

Og Mercedes-sjefen har all grunn til å ønske seg en «risikofri» finale i Abu Dhabi. Verstappen og Hamilton står med like mange poeng etter 21 av 22 løp.

Men ... Verstappens 369,5 poeng er mer verdt fordi han har vunnet ett løp mer enn Hamilton. Åtte mot syv.

Formel 1-stillingen Ekspandér faktaboks VM-sammendraget 21 av 22 løp: Max Verstappen – 369,5 poeng Lewis Hamilton – 369,5 Valtteri Bottas – 218 Sergio Pérez – 190 Charles Leclerc – 158 Lando Norris – 154 Carlos Sainz Jr. – 115 Daniel Ricciardo – 115 Pierre Gasly – 100 Fernando Alonso – 77

Advarer mot skittent spill

Vinneren vil stikke av med VM-seieren om begge førerne kommer til mål. Dersom det ender med krasj, vil Red Bull-føreren vinne.

Gulbrandsen råder imidlertid Verstappen fra å takle Hamilton.

– Da risikerer han å bli fratatt poeng.

VIAPLAY-EKSPERT: Atle Gulbrandsen. Foto: Heiko Junge / NTB

Det straffet seg for Michael Schumacher da han forårsaket et sammenstøt med Jacques Villeneuve i 1997. Tyskeren ledet med ett poeng før siste løp. Han fikk skylden for kollisjonen og ble diskvalifisert fra mesterskapet.

– Kompromissløs

Den norske Dennis Olsen opplevde selv å bli kjørt av banen av Max Verstappen da de konkurrerte i Gokart. Da NRK intervjuet ham i september, mente han at nederlenderens aggressive kjørestil var det som kunne felle ham.

Gulbrandsen mener han har hatt lang nok tilpasningstid på øverste nivå.

– Han er kompromissløs, men etter syv år i Formel 1 burde han ha blitt flinkere til å holde hodet kaldt.

– Han klarte ikke å holde hodet kaldt i Saudi-Arabia. Jeg håper at han klarer det i Abu Dhabi og at vi får et «clean race», sier Gulbrandsen.

Avgjørelsen faller kommende søndag klokken 14.00.

Sammenlignes med en basar

Verstappen-leiren var ikke veldig imponert over dommernes innsats i helgen.

– Vi føler oss urettferdig behandlet, sier Red Bull-topp Helmut Marko til Bild.

Verstappen måtte stille seg bak Hamilton ved omstart etter en irregulær forbikjøring. Deretter mottok han fem sekunders tidsstraff for å ha tatt seg forbi Mercedes-føreren utenfor banen.

– Den nye måten å gjøre ting på. Man blir informert som på en basar underveis i løpet på at man må slippe konkurrenten forbi for å unngå straff, klager Marko.

Imponert av dommerne

Etter løpet fikk han ytterligere ti sekunder etter at han bremset og forårsaket en kollisjon da han skulle slippe Hamilton forbi.

Gulbrandsen avfeier kritikken og ser på den som forutsigbar.

– Jeg syns dommerne løste situasjonen smidig. Michael Masi har imponert meg siden han ble dommer i Formel 1. Han har massiv erfaring og har imponert meg stort.

– Det at Helmut Marko og Red Bull klager, er ikke annet enn å forvente når de blir straffet.