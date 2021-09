Norske Dennis slo Verstappen – han peker på én svakhet

– De gangene rivalen ikke trekker seg fra en duell, smeller det, sier Olsen til NRK.

Han fikk selv erfare Max Verstappens aggressive stil på nært hold ung alder. Nordmannen reiste Europa rundt og konkurrerte med flere av dagens Formel 1-stjerner i Gokart.

– Da vi kjørte var det ganske hett. Han hadde et navn allerede da, mye på grunn av faren Jos, som også kjørte Formel 1.

– Vi fightet godt og var på et ganske likt nivå på det tidspunktet, fortsetter Olsen, som vant foran Verstappen i Italia for ti år siden.

LONATO WINTER CUP: Dennis Olsen (midten) vant foran Max Verstappen (t.v.) og svenske Robin Hansson, den 13. februar 2011 i Italia. Foto: Verstappen.nl

Konfrontert med nederlagene mot nordmannen, benektet Verstappen i 2017 at det var særlig til rivalisering overfor Red Bull.

– Han var stort sett bak meg.

Den påstanden ler Olsen bort.

– Enten husker jeg dårlig eller så lyger resultatlistene.

Slo flere av stjernene

Resultatlistene viser at nordmannen også innersvingen på flere av dagens Formel 1-stjerner i ungdomsårene, deriblant Lance Stroll, Charles Leclerc og kommende Mercedes-fører George Russell.

– Esteban Ocon har jeg slått Gud-vet-hvor-mange-ganger, humrer Olsen, som ga opp Formel 1-drømmen på grunn millionkostnadene som følger med satsingen.

PORSCHE-FØRER: Dennis Olsen signerte for den tyske storfabrikken i 2017. Foto: Terje Pedersen / NTB

Olsen er i dag profesjonell fører for Porsche i den internasjonale GT-serien, men han følger godt med på Formel 1 og den nervepirrende VM-duellen mellom Red Bull-fører Max Verstappen og Mercedes' Lewis Hamilton. Kun tre poeng skiller dem etter 13 av 22 løp.

Søndag tok Verstappen tilbake føringen da han vant sitt syvende løp for sesongen og gikk opp til 224,5 poeng i VM-sammendraget.

Kompromissløs stil

– Jeg har full respekt for det han har oppnådd. Han er fryktelig god, sier Olsen, som tror at styrken hans er mentaliteten.

Men han mener også at det er svakheten hans – og at Hamilton pirket borti den da de kjempet hjul mot hjul under Storbritannias Grand Prix.

– Det er litt slik han er som fører: «enten går jeg forbi eller så går begge i veggen».

Da Hamilton satte hardt mot hardt, endte det med et krasj i rundt 280 kilometer i timen for Verstappen. Mercedes-føreren kom bakfra og forsøkte å ta innersvingen på Verstappen. Nederlenderens bil ble totalvraket og fra sykehuset hisset han seg opp over hvordan Hamilton feiret karrierens 99. seier.

– Max er vant til å kjøre aggressivt og få viljen sin. Som oftest viker konkurrentene, men de gangene de ikke gjøre det, så går det fort galt. Det var bare et tidsspørsmål før Hamilton ville kjempe tilbake, sier Olsen.

V Sport-kommentator Atle Gulbrandsen mener det er nettopp den fryktløsheten som kjennetegner nederlenderens kjørestil.

– Da han kom inn som 17-åring, kjørte han med en pondus som om han skulle ha kjørt Formel 1 i ti år.

Året etter ble han tidenes yngste vinner av et løp da han vant i Barcelona i 2016, kun 18 år og 228 dager gammel.

TIDENES YNGSTE: Max Verstappen vant Spanias Grand Prix foran Ferrari-førerne Kimi Räikkönen og Sebastian Vettel i mai 2016. Han var kun 18 år og 228 dager gammel. Foto: Manu Fernandez / AP

Han klarte samtidig å hisse på seg konkurrentene. Formel 1-veteranen Kimi Räikkönen kalte ham hensynsløs og mente det bare var et tidsspørsmål før han kom til å forårsake en ulykke.

– Han er en leder og en type det neppe er enkelt å være lagkamerat med, men det er ikke negativt ment. Det er kanskje det som gjør ham til en så suksessrik idrettsutøver, sier Gulbrandsen.

Jakter sin første VM-tittel

Nå jakter Verstappen sin første VM-tittel etter 3.-plass i 2019 og 2020. Den eneste som er i stand til å utfordre er Hamilton. Han sikter mot sin 8. VM-tittel. Da vil han stå igjen som den mestvinnende noensinne – foran Michael Schumacher.

– Som førere ser det ut til å skille lite, så bilene kommer til å bli avgjørende. Nå kommer det løp der Mercedes kan ha en fordel. De trives på baner som byr opp til høy fart, mens Red Bull liker seg på mer svingete baner.

Helgens duell på Monza-banen i Italia er en «Mercedes-bane». Red Bull har ikke vunnet der siden 2013, men Verstappen skaffet seg et glimrende utgangspunkt da han sikret beste startspor i lørdagens sprintkvalifisering. McLarens Daniel Ricciardo og Lando Norris starter nærmest, mens Hamilton får 4. posisjon. Mercedes-fører Valtteri Bottas var raskest i sprintløpet, men straffes for å ha byttet motor og flere andre deler og starter bakerst i feltet.

Gulbrandsen tror Hamilton vil gjøre alt han kan for å ta sin 100. seier i karrieren og overta ledelsen i kampen om VM-sammendraget.

– Det er ingen garanti for at han får den sjansen igjen, sier Gulbrandsen, som mener Hamilton vil få nok å bryne seg på neste sesong med George Russell på vei inn i Mercedes-teamet.

– Tror du Verstappen kan bli en like dominerende skikkelse som Lewis Hamilton?

– Nei, egentlig ikke, men det sa vi etter Michael Schumacher også...