Advarer «vanlige folk» mot Aukland-metoden: – De blir dårligere

Hver eneste treningsøkt Aukland gjennomfører, skal være på fem timer. Dette gjentar han fem dager i uka, før han tar to hviledager.

Aukland har nemlig lagt om treningen totalt i sin siste sesong med satsing, noe NRK nylig omtalte her.

Aukland selv omtaler sitt nye treningsregime som «litt galskap», men han er ikke alene om det. OL-gullvinneren Nils van der Poel er inspirasjonen, og den svenske langrennsløperen Per Elofsson var også en tilhenger av denne måten å trene på.

– Kan fungere bra for Aukland

Thomas Losnegaard, fagansvarlig for utholdenhetstrening i Olympiatoppen, mener Auklands metode er en ganske anerkjent måte å periodisere treningen på.

– Det er en modell som kan fungere bra. Han trener mye, men mye rolig. Det gjør at den totale treningsbelastningen er innafor. Dette er en utøver som har trent veldig mye i veldig mange år, og da vil sikkert dette fungere bra for ham. Spørsmålet er om det er den mest effektive måten å gjøre det på, sier Losnegaard til NRK.

Thomas Losnegaard mener 5-2-modellen kan fungere bra. Foto: Pressebilde / NIH

– Vil du si at det er en effektiv metode?

– Jeg vil tro at det er en effektiv metode over en viss periode. Det er klart at du kan ikke holde på sånn veldig lenge. Du kan ikke gjøre sånn hele sesongen, men over en måned eller to kan det være bra, sier Losnegaard.

Det vil nemlig nå en smertegrense der man blir nødt til å gjøre om på treningsprogrammet etter hvert og gå tilbake til å trene mindre, men hardere, mener Olympiatoppen-eksperten.

– Da vil treningsbelastningen totalt sett komme til å være ganske lik. Men når man har i bakhodet han skal bli god på, nemlig å gå lange skirenn, kan dette være en grei måte å tenke trening på, sier Losnegaard.

Endrer til høsten

Aukland sier til NRK at han kun skal gjøre dette i en viss periode. Nå trener han fem dager med fem timer hver dag, og så har han to hviledager i uka. Totalt blir det litt over hundre timer i måneden.

– Det blir mye mengdetrening nå i mai, juni, juli og august, og så kommer jeg til å trene mye mer hardt til høsten, sier han til NRK.

Advarer «vanlige folk»

Olympiatoppen-fagsjef Losnegaard kommer samtidig med en advarsel til «vanlige folk» som leser dette og kanskje blir fristet til å slenge seg på Aukland-metoden.

Han tror nemlig ikke at slik trening vil gjøre den jevne mosjonist til en bedre utøver.

– Jeg tror heller de blir dårligere. Og jeg tror det vil stoppe opp ganske fort, og at de ikke klarer å gjennomføre dette, rett og slett. En vanlig person ville aldri klart det omfanget med såpass mye trening. Da måtte i så fall intensiteten vært veldig, veldig lav, men da tror jeg heller at det hadde vært andre måter som er mer egnet til å forbedre prestasjonen sin på, sier Losnegaard.

Hans kollega Sondre Skarli er ansvarlig fagkonsulent for utholdendhet på Olympiatoppen. Han beskriver på sin side metoden som veldig spennende.

– For Nils van der Poel har det fungert svært bra. Det er heller ikke noen nytt at stort volum har vist seg å fungere godt på topp nivå. Det har vi sett i mange idretter og for mange utøvere. Nils har blokkert treningen, en periodeblokkering som har skilt seg ut fra mange andre, og dermed har han fått mye oppmerksomhet for 5-2-metoden, sier Skarli til NRK.

Det Skarli tror har vært suksessformelen til Nils van der Poel, og som Aukland er blitt inspirert av, er evnen til å ta nok fri fra trening og tillatte at kroppen får tid til å absorbere treningen.

Sondre Skarli mener mange kan lære av Nils van der Poel-modellen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Han påpeker at det er veldig mange som er flinke til å trene mye, men han mener at mange som er flinke til å trene mye, ofte kan være litt redde for å lytte til kroppen og ta fri.

– M ange som slurver

Selv om han mener metoden kan fungere, er han i likhet med Losnegaard skeptisk til om mannen i gata bør gjøre et forsøk på å kopiere den.

– Vanlig folk har en omvendt metodikk med at de har mer tid til å trene i helgene og ikke så mye i ukedagene. Vanlig folk har ofte ikke mulighet til å sette av like mange timer til trening, sier Skarli.

Likevel mener han det er flere ting ved metoden som også kan være til nytte for mosjonister, først og fremst hvor nyttig det er å lytte til egen kropp og justere treningen deretter.

– Der er det mange som slurver. Ha klare mål for periodene og vær veldig nøye på intensitet-styring, påpeker han.

Eirik Myhr Nossum lar seg imponere av dedikasjonen. Foto: Heiko Junge / NTB

Langrennslandslagets suksesstrener Eirik Myhr Nossum følger saken med interesse og sier han allerede i OL leste 70 prosent av Nils van der Poels 62 sider lange dokument med «treningshemmeligheter».

De resterende 30 prosentene leste han etter lekene, og er dermed fullt inneforstått med hva Nils van der Poel-metoden innebærer.

– Det er veldig spennende på et vis. Det jeg kanskje trekker ut av det, er den dedikasjonen han har hatt og troen på opplegget. Hvis du bryter ned arbeidskravene på det han gjør, kontra det vi gjør, så er det to forskjellige arbeidskrav, sier langrennstreneren.

– Det som er mer imponerende for min del, er det som du leser mellom linjene, den dedikasjonen han har hatt, og det eierskapet han har tatt til egen utvikling. Det er jo nøkkelen i det. Det er mange veier som fører til Rom. Men de raskeste veiene er gjennom tro og dedikasjon, og der har han vært langt fremme i klassen, legger han til.

Aukland mener han har lite å tape på å prøve dette nye treningsregime i sin siste konkurransesesong med full satsing.

– Jeg har vel ikke gått superfort de siste årene, jeg har gått fort et par ganger i året. Jeg tør å ta noen sjanser, og det er vel egentlig det jeg gjør nå, sier han.