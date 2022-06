Aukland inspirert av ekstrem oppskrift – trener så mye at familien blir bekymret

– Mange vil nok si det er galskap å holde på med det her, og det er jeg for så vidt enig i. Men det er moro da, sier Anders Aukland fra sykkelsetet.

Dagens tur endte på tre timer og 40 minutter. Omtrent hundre kilometer. Men 49-åringens treningsdag er ikke over enda. Langt ifra.

– Hadde vært deilig å bare gå rett inn og spist noe, men jeg må på mølla litt først, sier Aukland, som er en av de store stjernene i Ski Classics-sirkuset.

For enda gjenstår det nesten halvannen time på rulleskimølla før dagens økt er ferdig. Hver eneste økt skal nemlig være på hele fem timer.

«GALSKAP»: Aukland er klar over at det han driver med er ekstremt, men synes det er gøy. Foto: NRK

Inspirert etter middag med OL-vinner

Før sin aller siste sesong har han lagt om treningen totalt. Aukland har trent målrettet siden han var 8-9 år gammel, men aldri før har han trent så mye som nå.

Selv ikke da han var på langrennslandslaget.

– Det er litt spennende og så er det jo litt galskap, men jeg synes det er morsommere å finne ut selv hvordan det funker og kunne lære andre, enn å lese om det og synse om det, sier Aukland.

Men etter et møte med den svenske skøyteløperen og OL-gullvinneren Nils van der Poel i august i fjor, gjorde han drastiske endringer.

– Jeg har bestemt meg for å gjøre et lite forsøk for meg selv og prøve å, ikke kopiere, men tilpasse det til mitt liv og så trene mer enn jeg noen gang har gjort det siste året jeg skal konkurrere. Så får vi se hvordan det funker, sier langrennsløperen.

Ble imponert av svensken

Etter å ha tatt to OL-gull i Beijing, offentliggjorde nemlig van der Poel et 62 sider langt dokument, med alle hans «treningshemmeligheter» og metoder.

Der har svensken skrevet ned alt han har gjort – og hvorfor han gjør det.

OPPSKRIFT: På Nils van der Poels nettside kan man laste ned dokumentet som viser hvordan han har trent. Foto: Skjermdump

– Jeg finleste ikke dokumentet, men jeg så ideene og tankene hans, sier Aukland.

På middagen med van der Poel fikk han øynene enda mer opp for svenskens metoder. Gullvinneren trente hele syv timer om dagen, fem dager i uka.

– Jeg ble inspirert av det han tenkte om trening. Jeg ble egentlig imponert over hvor mye han faktisk trente. Jeg trodde nesten ikke det før han fortalte om det, sier han.

– Jeg tror ikke alle tør å hive seg på det med en gang, men det gjorde jo jeg.

Har nesten doblet antall treningstimer

Aukland forteller at han bestemte seg for å gjøre et forsøk, både for seg selv, men også for å kunne lære bort kunnskapen til andre. Han har alltid trent mye, men nå er det på et ekstremt nivå.

– Jeg trener fem dager med fem timer hver dag, og så har jeg to hviledager i uka. Og så har jeg litt over hundre timer i måneden. Så fordeler jeg det på mye mengde nå i mai, juni, juli og august, og så kommer jeg til å trene mye mer hardt til høsten, sier han.

– Jeg kommer nok til å nesten doble den treninga jeg har gjort, for jeg har trent mye hardt og lite mengde i fire-fem år nå.

SEIG: Aukland har trent hardt over mange, mange år. Foto: Ulf Palm / TT / NTB

Hans siste sesong blir året med mest trening i hans karriere. Men ifølge 49-åringen selv er det ikke selve treningen som er utfordringen.

– Det som er vanskelig er å absorbere det og tåle det. Det er jo det som er utfordringen med trening. Jeg har tro på forandring. Gjør du det samme år etter år, så er ikke det så bra, men forandring er ofte bra.

– Det er ganske ekstremt å ha så mye mengde, selv med helga og kveldene fri?

– Ja, det er det. Jeg blir sliten. Jeg blir sliten over tid da. Det er en utfordring å tåle alt det her. Til høsten skal jeg ha kanskje fire ordentlige hardøkter i uka i tillegg, kanskje litt ned på mengde. Det er det som er med trening, det er å trene det man tåler, sier Aukland.

– Det er jo ekstremt

Med et sånn vanvittig hardkjør, er det kanskje lett å tenke at det kan være for ekstremt. Men Aukland mener han har funnet den riktige balansen.

– Ser du noen farer?

– Nei, ikke farer, men det er jo kjempelett å trene litt mer enn du tåler og gå dårlig fordi du er sliten, sier 49-åringen.

– Det som er viktig da er å lytte til kroppen og tørre å styre det selv. Selv om planen sier at du skal gjøre noe annet, så tror jeg det er viktig å bruke hodet når det nærmer seg skirenn.

Selv om Aukland selv ikke ser noe problematisk med treningsmengden, så har flere av hans nærmeste vært bekymret. Faren til Aukland har vært redd for hjertet hans, og kona Gina Korneliussen har også kjent på bekymringer.

BEKYMRET: Auklands kone Gina Korneliussen. Foto: Hans Solbakken / NRK

– Det er jo ekstremt. Jeg skjønner ikke helt hvordan det går an. Men Anders er jo den som kjenner kroppen sin best, så jeg må bare stole på at han greier å ta de valgene som er riktig for han, sier Korneliussen.

Aukland har fått undersøkt hjertet, og er trygg på at det er forsvarlig det han driver med. Likevel forstår han bekymringene.

– Jeg forstår det, for jeg tyner jo kanskje kroppen og har kanskje en vilje til å gjøre det både på trening og i konkurranse over veldig lang tid. Så jeg føler ikke noe av det jeg gjør er farlig, men jeg har vel bestemt meg for at det er greit nå, etter den vinteren her.

Tror folk vil følge etter

For Aukland er den nye treningshverdagen på mange måter en måte å tilegne seg kunnskap på, som han ikke ville fått av å lese om det.

Han skjønner hvorfor ikke alle kaster seg på den ekstreme treningsmetoden. Landslagsløper Simen Hegstad Krüger har også lest dokumentet, men selv om han synes det var interessant, er han litt mer skeptisk til å hive seg på.

SKEPTISK: Krüger synes dokumentet var interessant, men kommer ikke til å legge om treningen. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Artig hvis noen prøver, men jeg vil ikke prøve for å si det sånn, sier Krüger.

– Hvorfor ikke?

– Det er fordi jeg tror at det vi gjør er bedre for det vi skal gjøre.

Men Aukland tror folk vil følge etter. Også laget hans, med blant andre Andreas Nygård.

– De kommer til å gjøre det til neste år.

– Du tror det?

– Ja, jeg tror det.

Han sier han tror utøverne bare trenger å tygge litt på det, men at de etter hvert kommer til å se at det fungerer.

– Hvis de har gått så fort som de har gjort, så er det litt vanskelig å legge fra seg det man tror på. Sånn har jeg vært også. Man går for det sikre, sier Aukland

– Jeg har vel ikke gått superfort de siste årene, jeg har gått fort et par ganger i året. Jeg tør å ta noen sjanser og det er vel egentlig det jeg gjør nå.