– Jeg vil trekke frem at det har vært mye styrke og kjærlighet. Det er det jeg tar med meg. Negative, fordomsfulle og den andre delen legger jeg ikke så mye energi i. Men det viser at vi har en lang vei å gå. Det er viktig å huske på, og det er viktig vi står opp for det og diskuterer det – spesielt i Skandinavia, sier Hegerberg til NRK.

Bare timer etter masseskytingen i Oslo sentrum natt til lørdag, løftet en alvorstynget Hegerberg et kapteinsbind i regnbuefarger mot publikum.

Hun fulgte opp ved å legge ut et bilde av den spesielle målfeiringen på sin egen Instagram-side, der hun ble møtt av støtte, hjerter og regnbuer, men også hets.

BRUKER STEMMEN: Ada Hegerberg, her fotografert i forbindelse med en Stabæk-kampanje for mangfold, er vant til å bruke stemmen. Foto: Stabæk

26-åringen delte et skjermbilde av det sistnevnte søndag kveld.

Hoder som kaster opp, avføring og klovnefjes er blant symbolene som fyller opp fotballstjernens kommentarfelt.

Selv la hun bare til teksten «også i 2022».

– Jeg må si at jeg er i en naiv forstand at alle vil hverandre godt, vi er likestilt og at vi har like rettigheter. Men realiteten er hard og er verden er tøff. Det viser vi må fortsette å stå opp for hverandre. Det er viktig for fremtiden og for de som vokser opp. Vi må lære opp den neste generasjonen, mener Hegerberg.

– Svarer du dem?

– Jeg svarer dem som sender masse kjærlighet, da. Det er viktigere å svare dem og gi dem respons. At de følger og backer og sprer support. Det er enda viktigere, sier Hegerberg.

– Det var mektig

Instagram-innlegget som skaper disse reaksjonene, er altså et bilde av Hegerbergs måte å feire 1-0-scoringen på lørdag kveld. Den samme kvelden som hovedstadens gater egentlig skulle ha vært fylt opp av farger, folk og fest.

MARKERINGEN: Se Hegerbergs emosjonelle feiring.

– Det er alltid noen fullstendige idioter som er på andre siden, som ikke synes at det er fint, kommenterer NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp.

Han omtaler den avbildede feiringen som fantastisk.

– Et tydelig og flott budskap. Jeg synes det var veldig fint at hun gjorde det, det var mektig, sier fotballeksperten.

Torp respekterer også at hun deler et skjermbilde av den negative responsen.

NRKs FOTBALLEKSPERT: Carl-Erik Torp. Foto: NRK

– Det viser bare at vi er i en tid der det er en kamp som må kjempes. Og det tydeliggjør hun ved å legge ut hetsen. Det forsterker bare viktigheten, det synes jeg er fint, mener han.

– Gjør meg trist

Danmarks stjernespiss Pernille Harder har lenge vært åpen om sin legning. Hun reagerer sterkt på hetsen.

– Jeg synes det er fryktelig. Forferdelig. Man tenker at vi har kommet lenger. Det tror man i hvert fall. At det stadig vekk kommer hetsende kommentarer fordi hun støtter det og viser vei … Det gjør meg trist. Jeg vet at det er mange som støtter det, men det skjer stadig vekk at det er en del som ikke gjør det, sier Harder til NRK.

Hun har opplevd å få lignende kommentarer selv.

– Selvfølgelig, det kommer litt av og til. Jeg velger å fokusere på alle de gode meldingene jeg får. For jeg får heldigvis mest gode meldinger, sier Harder.

Torp påpeker også at støttespillerne er i overtall.

– For hver idiot som skriver noe sånt, tipper jeg det et ti som hyller det. Så det forsvinner i alt det positive som skjer, avslutter fotballeksperten.