«Tutta» før karrierens nest siste slag: – Nå kan jeg drite meg ut foran alle

Etter 19 år som profesjonell golfspiller legger Suzann «Tutta» Pettersen golfkøllene på hylla. Hun sier at mer tid med dem 13 måneder gamle sønnen Herman er hovedårsaken til at hun bestemte seg for at nå var det riktige tidspunktet å gi seg på.

– Det sa seg litt selv for min egen del. Jeg har bevist at jeg kan komme tilbake på det høyeste nivået, og jeg leverte da det gjeldt som mest. Jeg kan nå pent sette meg tilbake med avslappede skuldre og si at nok er nok, sier hun til NRK.

– Gir meg med flagget til topps

Mandag ettermiddag landet Pettersen på Gardermoen etter triumfen i Solheim Cup, hvor Europa med 14 1/2 poeng slo USA som fikk 13 1/2 poeng i lagkonkurransen. Det som var «Tuttas» fjerde turnering etter hun kom tilbake fra svangerskapspermisjon ble også hennes siste som proff golfspiller.

– Når alt ble som det ble er det ingenting som kan toppe det, så da jeg kan like gjerne gi meg med flagget til topps.

– Jeg føler det er et ekstremt riktig valg for meg. Hadde jeg gitt meg uten å ha vært med på dette her så hadde jeg kanskje følt at noe manglet, men dette var prikken over i-en og nok er nok.

– Nå kan jeg drite meg ut foran alle

Pettersen forteller at hun var fullt klar over presset som var på henne da hun skulle slå ut på hull 18.

– Når Catriona (kapteinen på Europa-laget journ.anm.) kom opp til meg opp på vei til det 18. hull så sa jeg at du trenger ikke si noe, jeg skjønner, jeg skal ta poenget.

– Tredjeslaget var egentlig det som var mest nervepirrende. Jeg tenkte at nå kan jeg absolutt drite meg ut foran alle. Så slo jeg et kjempebra slag og skjønte at det var et bra slag da jeg så reaksjonene til laget som stod bak greenen.

«Tutta» forteller at hun ikke husker noe etter tredjeslaget og før hun satt den avgjørende putten som sikret seier for Europa-laget.

– Alt skjedde veldig fort. Det var helt fantastisk. Endelig beviser vi som lag at vi kan vinne singelkampene på søndag. Nå ble det sånn at den kampen jeg var i var det siste som skjedde, da må jeg bare takke for muligheten også ga jeg meg med det.

Blir rørt av støtten

38-åringen kan se tilbake på en innholdsrik karriere siden proffdebuten i 2000, og frem til vinner-putten i Solheim Cup på søndag. Hun har vunnet 21 turneringer inkludert to Major-titler i karrieren: LPGA-mesterskapet i 2007 og Evian-mesterskapet i 2013. Med en slik karriere har ikke hyllesten latt vente på seg.

– Å komme tilbake etter å ha spilt i kun fire måneder, uten å være i form i det hele tatt og sette den putten - og så legge opp etter det. Det er den største «mic dropen» jeg noensinne har sett, fortalte en av de største golfprofilene på kvinnesiden, Michelle Wie, til Golf Channel etter beskjeden.

Selv sier hovedpersonen at hun er overveldet over alle meldingene hun har fått etter hun annonserte at proff karrieren var over.

– Jeg blir så rørt på mine eldre dager. Jeg sitter egentlig bare å griner når jeg leser meldinger jeg har fått fra kjente og ukjente fra hele verden. Jeg er evig takknemlig for den støtten jeg har hatt gjennom mine nesten 20 år som profesjonell golfer. Jeg sitter nesten med tårevått øyekrok hele tiden.

Fulltids bleieskiftarbeider

Nå som proff karrieren er over har «Tutta» plutselig mye ekstra tid, akkurat hva hun skal finne på er hun noe usikker på, men gleder seg til å tilbringe mer tid med familien.

– Hva skal jeg finne på nå? Jeg blir fulltids bleieskiftarbeider. Men jeg gleder meg til og ikke ha dårlig samvittighet for å ikke trene. Bare prøve et nytt liv med ny agenda. Familien betyr alt. Endelig har jeg tid og kan fokusere alt på sønn, mann og bikkje.