Golfverden lovpriser «Tutta»: – Et av de største comebackene

Suzann Pettersen overrasket alle søndag da hun sa at hun legger opp som golfspiller. Offentliggjørelsen kom etter at hun storspilte og avgjorde for Europa under Solheim Cup.

– En perfekt avslutning, sa hun selv.

Dagen derpå hylles hun av kommentatorer, konkurrenter og kolleger, som blant annet sammenligner det spektakulære comebacket i Solheim Cup med da Tiger Woods vant US Masters tidligere i år.

– Det er et av de største comebackene i denne idretten, sier amerikanske Michelle Wie til Golf Channel.

– Noe alle drømmer om

Wie er en av de store golfprofilene på kvinnesiden og var i sin tid den yngste til å delta i en LPGA-turnering. Hun mener måten Pettersen har avsluttet karrieren på, er noe alle golfere drømmer om.

«Tutta» slet med ryggproblemer da hun bestemte seg for å ta en pause fra golfen i 2017. Da Suzann Pettersen bestemte seg for å finne frem golfkøllene igjen, hadde hun ikke spilt en golfturnering på nesten to år. I tillegg til dette hadde hun også fått sønnen Herman.

– Å komme tilbake etter å ha spilt i kun fire måneder, uten å være i form i det hele tatt og sette den putten - og så legge opp etter det. Det er den største «mic dropen» jeg noensinne har sett, mener Wie.

– Mange tenker av og til i løpet av karrieren sin på hvordan man skal avslutte karrieren, og alle drømmer om å kunne avslutte på en slik dramatisk måte, forteller hun.

KONKURRENTER OG KOLLEGER: Michelle Wie og Suzann Pettersen har konkurrert mot hverandre i mange år. Her under en mer uhøytidelig anledning. Foto: Tim Chong / Reuters

– En drøm

Valget av Suzann Pettersen til Europa-laget var omstridt. Den norske veteranen hadde ikke overbevist før Solheim Cup. Kaptein Catriona Matthew har likevel hele tiden forsvart avgjørelsen og etter seieren over USA, karakteriserer hun «Tutta» slik:

– I løpet av de siste 20 årene har hun kanskje vært en av banebryterne i europeisk kvinnegolf.

Det var også en perfekt avslutning for Matthews. Veteranen trekker seg i likhet med Pettersen som golfspiller etter Solheim.

Den amerikanske golferen Paige Mackenzie, som også kommenterer golf for Golf Channel, sier det var kontroversielt å ta ut Pettersen på laget.

– Men hun avsluttet på en måte som passer en spiller av hennes kaliber og svarte på alle spørsmålstegnene med utropstegn. Hun har betydd så mye for profesjonell golf på kvinnesiden.

– Hun var borte fra konkurranser i nesten to år og deltar så på den største arenaen for kvinnegolf der hun i tillegg avgjør. Det er en drøm, forteller Mackenzie.

VIDEO: Tutta hadde alt presset på seg i Solheim Cup på den aller siste putten. Du trenger javascript for å se video. VIDEO: Tutta hadde alt presset på seg i Solheim Cup på den aller siste putten.

– En rockestjerne

Anna Nordqvist, som var på Europa-laget under Solheim Cup, sier Suzann Pettersen har vært et forbilde for hele laget.

– Hun er en rockestjerne, sier den svenske golfspilleren, ifølge Sky Sports.

– Rett og slett den tøffeste motstanderen jeg noen gang har møtt, kommenterer engelske Laura Davies, som også var på det europeiske laget under Solheim Cup.

Den erfarne golfjournalisten Alan Shipnuck, som jobber for GOLF Magazine og nettstedet golf.com, har i tillegg satt karakter på alle helgens Solheim Cup-deltakere. Suzann Pettersen er alene om å få toppkarakteren «A++».

– Å levere seieren for Europa med en birdie er kort og godt legendarisk, skriver Shipnuck i sin begrunnelse.

Pettersen rakk å delta i hele ni Solheim Cup før hun la opp.