«Tutta» var hentet inn til Solheim Cup av kapteinen Catriona Matthew på et såkalt wildcard, siden hun ikke kunne vise til ranking. Søndag takket hun for tilliten ved å avgjøre for det europeiske laget da hun satte den avgjørende putten.

Etter søndagens seier sier hun imidlertid til Golf Channel at hun legger opp.

– Dette er det ultimate. Det er en god slutt på en stor karriere. Jeg tror dette er en fantastisk avslutning på min karriere. Jeg kunne ikke ha bedt om mer enn dette, for fire måneder siden trodde jeg aldri jeg skulle være her, sier hun.

Dermed varsler hun at en stor karriere over - i hvert fall på toppnivå. Pettersen er Norges fremste golfspiller gjennom tidende. Hun har vunnet 21 turneringer inkludert to Major-titler i karrieren: LPGA-mesterskapet i 2007 og Evian-mesterskapet i 2013.

– Kanskje er dette den perfekte måten å avslutte karrieren på, sier NRKs golfekspert Joakim Mikkelsen.

– Hun vil alltid være dronninga av norsk golf, kommenterer han.

Måtte vinne

Under søndagens avslutning av Solheim Cup måtte «Tutta» vinne sin singelkamp mot Amarina Alex, og 38-åringen fra Norge satte den avgjørende putten på iskaldt vis.

Pettersen måtte vinne hullet fordi det hadde holdt med uavgjort for USA siden de var regjerende mestere.

Veteranen holdt hodet kaldt og senket putten, og den norske golfveteranen jublet høyt da seieren var et faktum.

Lagvenninnene stormet til og gratulerte Suzann Pettersen da det ble klart at Europa-laget hadde slått USA for første gang siden 2013.

– Det handler om erfaring. Vi regnet med at det ville bli avgjørende. At hun satte den putten viser hva slags «champion» hun er, sier Catriona Matthew.

Overrasket

Stillingen før den siste dagen var 8-8 mellom Europa og USA, og det sto 13,5-13,5 før det skulle avgjøres mellom «Tutta» og Alex.

Tuttas putt gjorde at Europa vant 14,5-13,5.

For mange har comebacket til Pettersen vært en overraskelse. Veteranen har ikke preget resultatlistene etter at hun valgte å vende tilbake til golfen denne sesongen og Matthew har fått kritikk for valget av Pettersen.

– De som kritiserte henne ser ganske dumme ut nå, uttalte kommentatoren som fulgte matchen på Golf Channel.

Kapteinen på Europas lag skulle i august selv plukke ut de siste fire spillerne som skulle være med på Solheim Cup. Matthew valgte å ta med Suzann Pettersen til tross for at hun hadde dårlige resultater.

Satset på rutine

Pettersen hadde da bare spilt tre turneringer etter å ha kommet tilbake fra svangerskapspermisjon. Hun misset cuten på to. Likevel valgte altså kaptein Matthew å satse på veteranens erfaring og rutine. Mange mente at å plukke ut Pettersen var gambling.

Søndag viste hun imidlertid at hun visste hva hun gjorde.

– Jeg hadde 100 prosent tro på henne fra starten, og jeg har full tiltro til henne i singlekampen, sa Matthew lørdag.

Europa har ikke vunnet Solheim Cup på hjemmebane siden 2011.

De to siste utgavene har endt med amerikansk triumf, mens Europa tok en knepen 2013-seier på bortebane i turneringen, som spilles annethvert år.