«Slipper» å legge opp etter klubbkonflikt: – Utrolig lettet

– Det er veldig deilig, og jeg er utrolig lettet og glad. Det har vært en tøff periode, og jeg kjente at jeg var ganske tom på slutten nå, sier Isabell Herlovsen til NRK.

NRK får bekreftet av Kolbotn at Herlovsen har signert, og at det kun er detaljer som gjenstår før overgangen er offisiell.

Herlovsen skulle egentlig vært på landslagssamling på La Manga. I stedet har hun vært hjemme i Fredrikstad og spilt løkkefotball med pappa Kai Erik siden starten av desember, på grunn av den betenkte konflikten mellom henne og Vålerenga.

NORGESMESTER: Isabell Herlovsen avbildet med kongepokalen etter 4-2-seieren over Asker i 2007. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Fra neste uke kommer hun til å spille lagfotball igjen, og 30-åringen sier hun er veldig glad for at det er gamleklubben Kolbotn som nå skal låne henne fra Vålerenga det neste året.

– Det var jo i Kolbotn jeg fikk mitt gjennombrudd, og jeg får et bra opplegg her hvor jeg kan kombinere fotballen med jobb som PT.

I Vålerenga-konflikt

30-åringen har nektet å delta på Vålerenga-trening, og er i utgangspunktet sykemeldt ut januar. Herlovsen har blant annet anklaget trener Monica Knudsen for å henge henne ut på trening og presse henne til å trene selv om hun har vært skadet.

Dette er beskyldninger klubbledelsen ikke har kjent seg igjen i, og Knudsen selv har ikke ønsket å kommentere uttalelsene.

I utgangspunktet gav Herlovsen Vålerenga en frist om å terminere kontrakten hennes eller selge henne innen julaften 2018.

– Jeg føler de presser meg til å legge opp, sa Herlovsen til NRK før jul, og mente klubben var lite samarbeidsvillig.

Hun var innstilt på å legge skoa på hylla på julaften, mindre enn et halvt år før fotball-VM der hun er tiltenkt en viktig rolle, ifølge landslagssjef Martin Sjögren.

LANDSLAGSVETERAN: Isabell Herlovsen har 121 kamper og 55 mål med det norske flagget på brystet. Hun vet ennå ikke om hun får med seg siste del av landslagssamlingen på La Manga. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

Ble overtalt til ikke å legge opp

Da julaften kom, og hun fremdeles var Vålerenga-spiller med to år igjen av kontrakten, valgte spilleren i samråd med spillerorganisasjonen NISO og familien å gi seg selv litt bedre tid før hun avsluttet karrieren.

– Det var flere som overtalte meg til ikke å legge opp, selv om jeg var innstilt på å gjøre det. Familien synes situasjonen var så trist, men de ønsket at jeg skulle spille videre.

Herlovsen forteller at de siste par månedene har vært ekstremt vanskelige for henne, og at situasjonen har tæret på psyken noe som igjen har påvirket familielivet.

Vålerenga på sin side har hele tiden vært klare på at de ikke vil gi slipp på henne med mindre de får noe igjen for det.

– Begge parter må ha respekt for kontrakter som er skrevet. Vi kan selge, men vi avslutter ikke bare kontrakten, sa sportslig leder Eli Landsem til NRK i desember.

Etter å ha takket nei til bud fra både norske og utenlandske klubber, har Vålerenga altså valgte å låne ut landslagsspissen til Oslo-rival Kolbotn.