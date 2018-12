Herlovsen i bitter konflikt med VIF: – Føler de presser meg til å legge opp

Så sterkt er ønsket om å komme seg vekk fra hovedstadsklubben at hun nå vurderer å legge skoene på hylla for å komme seg bort fra Vålerenga.

– Jeg føler at jeg blir fysisk dårlig av å dra dit, og jeg gleder meg ikke til å skulle dra på trening. Der vet jeg at det kan oppstå konflikter mellom meg og treneren, forteller Herlovsen til NRK.

I flere måneder har forholdet mellom landslagsspissen og VIF-trener Monica Knudsen blitt mer og mer betent.

Herlovsen hevder hun har blitt anklaget for å sabotere treninger, har opplevd å bli uthengt foran de andre spillerne på laget og at hun er blitt presset til å trene selv om hun var skadet.

– Jeg føler ikke samarbeidet med trener fungerer. Jeg føler ikke jeg blir sett, og det har ikke vært en eneste samtale mellom meg og trener i år, sier Herlovsen.

«Dette håndteres av VIFs ledelse. Jeg har ingen kommentar til dette», skriver Vålerenga-trener Monica Knudsen i en SMS til NRK om uttalelsene til Herlovsen.

– Hun ble testet, og det er noe vi gjør med alle spillere som er skadet, sier sportslig leder i Vålerenga Eli Landsem. Hun ønsker ikke å kommentere Herlovsens uttalelser om at hun er beskyldt for å sabotere treninger.

Kjenner ikke til at det har kommet bud

Herlovsen har vært i flere møter med klubbledelsen uten å finne en løsning.

– De ønsker å ha meg som fotballspiller. De ser potensialet mitt, men når en spiller ikke trives kommer heller ikke potensialet frem, sier hun.

CUPMESTER: I 2016 avsluttet Herlovsen LSK-karrieren med cupgull. Trener i LSK den gang var Monica Knudsen (t.v.). Siden har forholdet dem imellom surnet. I midten nåværende LSK-trener Hege Riise. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Landsem forteller at de ikke har noen planer om å løse Herlovsen fra kontrakten.

– Vi har skrevet en treårskontrakt med Isabell. Det har gått ett år, og det vil si at vi har to år igjen av den. Begge parter må ha respekt for kontrakter som er skrevet. Vi kan selge, men vi avslutter ikke bare kontrakten, sier Landsem.

I det siste møtet mellom partene var også NISO-leder Joachim Walltin til stede for å mekle. I dette møtet foreslo Herlovsen å kjøpe seg selv ut av kontrakten.

– Vi har tilbudt å kjøpe meg fri fra kontrakten, noe de ikke ønsker. Ifølge min agent har det også kommet et konkret bud til Vålerenga, sier Herlovsen.

NRK får også bekreftet fra styreleder i Røa Harald Nickelsen at toppserieklubben la inn et bud på Herlovsen torsdag kveld. Røa var for første gang i kontakt med Vålerenga for et par uker siden med tanke på et eventuelt bud.

Når NRK møter Landsem fredag formiddag har hun imidlertid en annen oppfatning.

– Per nå, meg bekjent, så har vi ikke fått noen bud på Isabell og heller ikke fått noen summer å forholde oss til med tanke på å kjøpe seg ut av kontrakt. Men vi er villig til å høre på alle bud som kommer og diskutere det. Prinsipielt er alle våre spillere til salgs.

UENIG: Fra 2009 til 2012 var Eli Landsem landslagssjef for Norge. Landsem og Herlovsen fikk ett VM sammen i 2011. Her fra en EM-kvalifiseringskamp mot Ungarn. Foto: \--530401383--\ / NTB scanpix

Kan legge opp før jul

Dermed står Herlovsen, ifølge henne selv, igjen med to valg; Spille for Vålerenga eller legge opp. For henne er det eneste alternativet å legge opp.

– Det er absolutt ikke noe jeg har lyst til. Jeg føler jeg har mange gode år igjen på fotballbanen. At en sånn situasjon som dette skal ødelegge fotballkarrieren min kjenner jeg er veldig skuffende, sier hun og forteller at konflikten også har påvirket livet på hjemmebane.

Om det ikke blir en løsning på konflikten er Herlovsen forberedt på å legge fotballskoene på hylla på kort varsel.

– Hvis ikke det har skjedd noe innen jul er jeg ferdig som fotballspiller. Jeg føler meg presset av Vålerenga til å legge opp. Jeg har ikke noe annet valg, sier hun.

– Det er ingen som ønsker at Isabell skal legge opp. Det vil ikke vi heller, sier Landsem.

Mener Vålerenga bruker VM som pressmiddel

Til sommeren er det fotball-VM for kvinner. 30-åringen står med 121 kamper og 55 mål med det norske flagget på brystet, og i den avgjørende kampen mot Nederland tidligere i år var det Herlovsens 2–0-scoring som til slutt sendte Norge til mesterskapet.

MÅLGJØRER: Isabell Herlovsen var sterkt delaktig i å sende Norge til fotball-VM i Frankrike neste år. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Herlovsen mener Vålerenga bruker det forestående mesterskapet som et pressmiddel.

– Jeg tror kanskje Vålerenga bruker det litt fordi de tenker at «det skal hun være med på», og at jeg klarer å holde ut om et eventuelt VM vil ryke om jeg legger opp.

– Har du snakket med landslagsledelsen?

– Jeg har pratet med Martin (Sjögren), og han vet om min situasjon.

Om Herlovsen uteblir fra mesterskapet mener NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp at Norge mister en av sine største profiler.

– Det vil selvfølgelig være et tap for landslaget. Hun er et navn som de fleste kjenner igjen, og hun har vært der lenge. Det betyr litt for troen og interessen for det mesterskapet man skal inn i, sier han.

Et eventuelt comeback kan bli dyrt

Om Herlovsen velger å legge opp kan det være vanskelig å gjøre comeback – i hvert fall på en god stund.

I NFFs overgangsreglement heter det i paragraf 13a: «En spiller som slutter å spille serie-/cupfotball, skal forbli registrert som spiller i sin siste klubb i 30 måneder regnet fra siste offisielle kamp spilleren deltok i.»

Om Herlovsen skulle spille for en annen klubb innenfor disse 30 månedene vil VIF kunne kreve kompensasjon. Dermed vil et eventuelt comeback kunne koste dyrt før 2021-sesongen.