Sarpsborg 08 sikret seg en sensasjonell gruppespillplass etter at de slo ut Maccabi Tel Aviv i play off-runden.

Men i første gruppespillskamp mot Besiktas i heksegryta i Istanbul overbeviste Sarpsborg 08 med en første omgang der de var fullt på høyde med tyrkerne, til tross for at det endte med et 3-1-tap.

– Det viser at vi ikke er en kasteball i europeisk sammenheng. Vi er her for å bite fra oss. Så tar vi match for match, også lærer vi fra kamp til kamp, sier Sarpsborg 08-kaptein Joachim Thomassen til NRK etter kampen.

Besiktas tok ledelsen med innbytter Ryan Babel like etter pause. Derfra og ut handlet det aller meste om tyrkerne, som virkelig tok over kampen de siste 45 minuttene.

– Vi hang litt i tauene i andre omgang i perioder, da så vi litt av kvalitetene til Besiktas og vi ble løpende litt imellom. Men teller vi sjansene til slutt så tror jeg det er ganske likt. Det handler om å være skarpe i de situasjonene og ha marginene litt med seg, så kunne dette sett annerledes ut, forteller trener, Geir Bakke.

Mot Beşiktaş startet «særpingene» veldig godt. Til tross for å ha hatt mindre ball enn tyrkerne, skapte de den første store sjansen. Tobias Heintz fikk ballen upresset på 17 meter, men skuddet var ikke godt nok til å overliste Loris Karius i Beşiktaş-buret.

– Det var tidenes mulighet til å sette 1-0, men jeg treffer litt gærent, så Karius fikk en grei redning, sier Heintz etter kampen.

Ryan Babel fikk i gang Besiktas

Men det var en tidligere Liverpool-kant som måtte til for å få ballen i mål. Ryan Babel kom inn i pausen og satte fyr på Besiktas. Bare seks minutter senere hadde nederlenderen chippet ballen over Sarpsborg-keeper, Vasyutin og inn i det lengste hjørnet.

20 minutter før slutt laget Kristoffer Zachariassen frispark i farlig posisjon. Adem Ljajic sitt innlegg var presist på panna til Enzo Roco, som doblet ledelsen med et kontant hodestøt.

Og rundt tolv minutter senere ble spikeren dundret ned i kista. Babel spilte Oguzhan Özyakup, som med innlegget fant Jeremain Lens på bakerste, som enkelt kunne sette inn Besiktas' 3. scoring for kvelden.

Sarpsborg 08s første Europaligascoring

På overtid av overtiden scoret Kristoffer Zachariassen det som bare var et trøstemål. Men det var likevel en milepæl, da det var Sarpsborgs første scoring i Europaligaen i klubbens historie.

Dermed endte det 3–1 til Besiktas, og Sarpsborg 08 tapte sin første gruppespillskamp i Europa i historien.