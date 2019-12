«Ingen» ser Norge i VM: – Har gjort en dårlig jobb

Mange var spent i forkant: Kom det til å være noe liv i hallen under VM-kampene i Japan?

Etter halvferdig gruppespill er svaret på det: Nei.

Den opprinnelige svømmehallen Aqua Dome, hvor Norge og gruppe A spiller, tar 7500 tilskuere. Den har ikke vært i nærheten av halvfull under landslagets kamper.

– Det virker som arrangøren har gjort en dårlig jobb med å fylle opp, mener NRKs ekspert Kenneth Gabrielsen.

Høyttalerhjelp

For å sikre lyd og stemning under kamp, har derimot arrangøren satt opp et stort høyttaleranlegg rundt den ene storskjermen. Den spiller høy klappelyd hver gang det skulle passe seg.

Uten dette anlegget kunne man enkelt hørt hva spillerne sa nede på banen fra pressetribunen oppe ved taket i hallen.

– Det er jo bra at noen klapper i hvert fall, sier Camilla Herrem og ler.

MYE LYD: Et gigantisk høyttaleranlegg omkranser den ene storskjermen i hallen. Den spiller av klapping, stemning og musikk før og under kamp. Foto: Vidar Ruud / NTB Scanpix

Det ruller også videoer over storskjermen med opplæring i hvordan man sier heiarop på språket til lagene som skal spille.

– Vi skulle gjerne hatt flere folk her. Japanerne er veldig høflige og snille, og sitter der og vinker i stedet for å klappe og juble. Det kommer kanskje til de neste kampene, sier keeper Silje Solberg.

Planlagt salg på 230.000

Selv om Japan har et brukbart kvinnelandslag, er håndballkulturen i landet svært liten.

De lokale NRK har snakket med i arrangørbyen har i liten grad visst at det i det hele tatt arrangeres VM i disse dager, selv om det ikke er mangel på reklameplakater for mesterskapet.

Billettene koster mellom 100- og 800 kroner, og heller ikke finalen er utsolgt.

– Vi har planlagt å selge 230.000 billetter totalt under VM, og 76 prosent av disse var solgt før mesterskapsstart. Vi har hatt flere PR-aktiviteter så mange skal være interessert i dette VM-et. Vi har også promotert til skoleelever, selskaper, organisasjoner og andre slik at de skal se og heie frem lagene, forklarer arrangøren i en e-post til NRK.

– Det er synd at det er så lite mennesker å se på kampene. Rammen blir litt svekket. Håndballen står ganske sterkt i Europa, men Det internasjonale håndballforbundet ønsker å brette ut så mye som mulig og det kommer jo et OL i Tokyo til sommeren også, påpeker Gabrielsen.

– For sent for japanerne

Det internasjonale håndballforbundet skriver i en e-post til NRK at de gjerne skulle sett at hver kamp var utsolgt, men er klar over at dette er en utfordring på grunn av at kulturen og håndballinteressen er annerledes i Japan enn i Europa.

Som følge av at kampstart sent på kvelden ikke er vanlig i Japan, var forbundet nødt til å finne et alternativ som egnet seg både for de lokale og de europeiske tv-seerne.

Alle de norske kampene spilles 20.30 lokal tid.

– Kampstart ble satt av oss så Europa-vennlig som mulig, vel vitende om at dette ville koste oss tilskuere på tribunen.

MEDGANG: En liten gruppe norske supportere (i bakgrunn) fikk se Camilla Herrem og Norge slå Serbia. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Noen få norske supportere har tatt veien helt til Kumamoto sør i landet for de første kampene.

Det setter laget pris på.

– Så lenge vi føler på litt stemning, så er det det viktigste og det gjør vi her, mener kaptein Stine Bredal Oftedal.

På grunn av en tidsforskjell på åtte timer, går Norges kamper klokken 12.30 på formiddagen. De vises på TV3, og åpningskampen mot Cuba lørdag ble i snitt sett av 152.000, skriver NTB.

NENT Group mener det var som forventet særlig siden den gikk samtidig som verdenscupåpningen i en rekke vinteridretter. NRK har rettighetene på radio.