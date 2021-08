Det finnes to måter å se Martin Ødegaards overgang til Arsenal på.

1) Han mislyktes i Real Madrid.

2) Han har funnet en god klubb for å få fart på karrieren.

Det er ingen tvil om at Ødegaard har gitt opp en drøm. Da han dro til Real Madrid som 16-åring, var målet å spille fast for A-laget. Hele tiden har det vært planen.

Men det finnes en grense for hvor lenge man kan vente.

På seks og et halvt år har han spilt elleve A-lagskamper for Real Madrid og vært på fire utlån. Nå er han ikke lenger Martin (16), men en 22-åring som vil vinne hjerter og titler.

Skal han det, må han bort fra Real Madrid.

Det eneste riktige var å dra.

Reserveløsning

Alternativet hadde vært en ny sesong preget av venting og usikkerhet.

Sjefene på Real Madrids midtbane er fortsatt Casemiro, Luka Modric og Toni Kroos, en legendarisk trio som sammen har vunnet tre mesterligatitler.

Bak dem i køen står Isco, Dani Ceballos og Federico Valverde. Det er tøff konkurranse.

Martin Ødegaard er klar for et nytt kapittel i karrieren. Foto: Ander Gillenea / AFP

Det at Carlo Ancelotti har erstattet Zinédine Zidane som trener, endrer lite for Ødegaard. I beste fall hadde han blitt en reserveløsning: et innhopp her, et par minutter der.

Sannheten er at han per dags dato ikke er god nok til å spille fast på Real Madrid.

Så nå har han sagt adjø. Drømmen er knust, og godt er det. Det finnes nok av talenter som drar på lån etter lån i håp om å slå gjennom på et A-lag, så er de plutselig 27 år og har kastet bort store deler av karrieren. Ødegaard kunne ikke risikere noe slikt.

Spesielt ikke når en klubb som Arsenal banker på døren.

Tid og tillit

For dette er ikke et steg ut i mørket. Ødegaard ble en favoritt i Arsenal i løpet av utlånet fra januar til juni. Da laget takket hjemmefansen for støtten etter sesongslutt, var han en av de siste som forlot gressmatta – og det til stor applaus.

Selv om han kun scoret to mål på 20 kamper, spilte han en viktig rolle som ballfordeler og playmaker. De to siste ligakampene slo han to målgivende pasninger.

Diverse britiske medier har sagt at han har vært Arsenals fremste mål på overgangsmarkedet gjennom sommeren. Prisen, som skal ligge på mellom 365 og 420 millioner kroner, forteller hvor høyt trener Mikel Arteta verdsetter ham.

Og dette trenger Ødegaard nå: Et lag som virkelig ønsker ham. En trener som anser ham som en nøkkelspiller. I Arsenal vil han få muligheten til å fortsette den positive utviklingen. Han vil få tid, tillit og stabilitet.

Han vil få alle de tingene som Real Madrid aldri har klart å gi ham.

Ikke som Haaland

Dette er ikke bare gode nyheter for ham, men for Norges landslag. Ståle Solbakken har snakket om hvor viktig det er å ha spillere i de største ligaene, men det hjelper lite om de ikke spiller.

Om landets fremste playmaker finner lykken i Arsenal, er det en strålende nyhet for landslaget.

Landslagskamerat Erling Braut Haaland gikk en annen vei enn Martin Ødegaard, og har nytt godt med spilletid de siste sesongene. Foto: Geir Olsen / NTB

Ødegaard har nå gått motsatt vei av Erling Braut Haaland. Der hvor Ødegaard begynte i klubben hvor han en dag ønsket å spille, startet Haaland lenger nede med mål om å jobbe seg oppover.

Haaland fant stabilitet og utvikling i RB Salzburg. Ødegaard måtte på lån for å finne det samme.

Siden har Haaland byttet klubb til Dortmund, hvor han spiller så bra at han i praksis kan velge sin neste arbeidsgiver. Ødegaard håper å finne lignende forhold i Arsenal.

Haaland klatrer altså oppover. Ødegaard har tatt et steg ned.

Men kanskje kan dette trekket hjelpe Ødegaard med å ta et steg opp igjen.

Mange forlater Madrid

Det er tross alt ingen skam å forlate Real Madrid. Det finnes en lang liste med spillere – både etablerte stjerner og store talenter – som har blitt solgt av klubben og blomstret andre steder.

En av de mest nylige eksemplene er vingbacken Achraf Hakimi (22), som vant den italienske ligatittelen med Inter i mai. I sommer dro han til Paris Saint-Germain med status som en av verdens beste høyrebacker.

TIL TOPPS: Mateo Kovačić løfter mesterligatrofeet etter å ha slått Manchester City 1-0 i finalen 29. mai. Foto: Manu Fernandez / AP

Mateo Kovačić er en annen som slet med å danke ut Casemiro, Modric og Kroos. Han vant nylig mesterligaen med Chelsea.

Sannheten er at de største klubbene i Europa har en overflod av talenter, og at diverse salg er uunngåelige. Selv om Ødegaard ikke lenger kan kategoriseres som et supertalent, har han nok av tid til å vokse som spiller.

Derfor er det så viktig at han har funnet seg et hjem, etter så mange år på flyttefot. Vi er alle spent på å se hvordan han utvikler seg nå som han endelig får slått seg ned et sted.

Kanskje er han spent på det samme selv.

Prestisjeprosjektet

Taper noen på denne overgangen? Egentlig ikke. Arsenal får spilleren sin, Ødegaard drar til et lag som passer ham, og Real Madrid får pengene de trenger.

Om det er én mann som smiler bittert, er det Real Madrids president Florentino Pérez.

Det var han som tok æren da spanjolene kapret Ødegaard i januar 2015. Med det viste de at Real Madrid var stjernenes førstevalg, også på ungdomsnivå.

Det lå stor prestisje i å hente da 16 år gamle Martin Ødegaard for Real Madrids klubbpresident Florentino Pérez. Foto: Manu Fernandez / AP

Derfor har Real Madrid så lenge nektet å selge Ødegaard, selv om han ikke har spilt fast. Han har vært et prestisjeprosjekt for presidenten.

Men nå sliter Real Madrid økonomisk på grunn av pandemien og en omfattende renovering av stadion. Superligaen ble ingen reddende engel. I sommer har de hentet én spiller, David Alaba, og han var gratis.

Og siden Real Madrid drømmer om superspissen Kylian Mbappé, gir det mening å selge Ødegaard. De visste også at Ødegaards kontrakt gikk ut om to år. Jo kortere tid igjen, desto mindre ville de få for ham.

Ødegaard hadde gode grunner til å ikke forlenge den. Han så ikke en situasjon hvor han følte at klubben som eide ham, ville gi ham tillit og spilletid.

Det vil han få nå. Og det er sannelig på tide.