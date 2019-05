– Takk, Ajax, for all den vakre fotballen du har gitt oss

Nederlands tidlegare toppspelar Ruud Gullit er veldig takksam for det Ajax har vist denne sesongen, trass i at dei mista finaleplassen i meisterligaen i siste sekund mot Tottenham heime i Amsterdam onsdag kveld.

Han synest synd på spelarane og klubben.

– Dette tapet er tungt for alle dei unge spelarane, men kanskje verre for Ajax som klubb. Dei kjem til å miste alle sine beste til større klubbar, og må byggje opp eit heilt nytt lag.

– Men takk, Ajax, takk for all den vakre fotballen du har gitt oss, seier han.

Trass i tapet mot Tottenham, fekk laget kraftig applaus av publikum etter kampslutt.

– Eit mareritt

BERRE TRIST: Ajax' Hakim Ziyech får trøyst etter det dramatiske tapet Foto: Piroschka Van De Wouw / Reuters

Amsterdam-klubben med sitt unge lag har imponert alle på si ferd fram mot semifinalen. Dei begynte i 2. kvalik-runde i juli i fjor, og har slått ut Real Madrid og Juventus med offensiv gladfotball på vegen.

Derfor var det tungt å svelgje at finalehåpet blei borte i siste sekund av semifinalen.

– Det er forferdeleg. Vi var så nær. Dette var draumen som brast, sa forsvarar Daley Blind.

– Eit mareritt, sa Ajax sin 19 år gamle kaptein Matthijs de Ligt.

Trenar Erik ten Hag tok tapet tungt.

– Fotball kan vere vakkert, og det kan vere vondt. Dette var berre vondt, sa ten Hag. – Med ei slik leiing som vi hadde, skulle vi berre sikra. Det gjorde vi ikkje.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Kritikk av taktikken

I det får han støtte av fleire av sine trenarkollegaer, mellom andre Norges landslagssjef Lars Lagerbäck.

– Ajax gjekk framover for fleire mål i staden for å halde på ballen. Å vere så offensiv når det berre er nokre få minutt att, viser at dei ikkje har nok erfaring. Samstundes gjer det godt å sjå slik offensive haldning, seier Lagerbäck.

Tidlegare manager Louis van Gaal går lenger i sin kritikk.

– Dei kan skulde seg sjølve. Dei tok feil val då dei burde sikra sigeren med den leiinga dei hadde. Dette var heilt unødvendig, sa van Gaal, som kommenterte kampen for ein nederlandsk tv-kanal.

Men Ajax-trenaren trøysta seg sjølv:

– Vi har hatt ein fantastisk meisterliga. Vi har slått Real Madrid og Juventus, og vi var sekund unna finale. Eg er stolt av spelarane mine, sa Erik ten Hag.

Kanes tordentale

TORDENTALE: Skadde Harry Kane jublar hemningslaust etter Tottenhams avansement. Tordentalen han heldt i garderoben i pausen hjelpte laget til å snu kampen Foto: Matthew Childs / Reuters

Tottenham-spiss Harry Kane var skadd og spela ikkje mot Ajax. Men med tordentalen han heldt i garderoben kan ha vore avgjerande likevel.

– Han kom inn i garderoben i pausen, og han sparte ikkje på krutet, seier Tottenhams forsvarsspelar Kieran Trippier til telegrambyrået Reuters.

Det er ikkje kjent i detalj kva Kane sa. Men det verka.

Kane seier at han gjekk inn i garderoben for å inspirere lagkameratane til å snu kampen.

Det hjelpte, ikkje minst for Lucas Moura, Kanes erstattar, som scora alle tre måla. Det siste og avgjerande berre nokre sekund før tilleggstida var ute.

– Eg var skuffa over førsteomgangen vår. Vi let dei andre styre spelet, og eg sa at dette ikkje var godt nok av oss, seier Kane, som heller ikkje spela den første kampen mot Ajax.

– Eg er først og fremst supporter, og veit kva sigeren betyr for denne klubben. I andre omgang viste spelarane ein heilt annan innsats og kampvilje, seier Kane, som storma bana og jubla med spelarane straks sluttsignalet gjekk i kampen i Amsterdam onsdag.

Han håpar og trur at han er klar igjen til finalen mot Liverpool i Madrid 1. juni – den største kampen i Tottenhams 137 år lange historie.

SISTE EUROPA-KVELD MED GJENGEN: Kor mange av desse spelar for Ajax når neste sesong tek til? Foto: Peter Dejong / AP