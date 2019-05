Mot rekorddyre finalebilletter: – Det er jo helt vilt

Liverpool-fans over hele verden er for lengst i gang med å tenke på 1. juni. Datoen da Liverpool skal spille mesterligafinale i Madrid mot enten Ajax eller Tottenham.

Daglig leder i Liverpool supporterklubb, Tore Hansen, frykter imidlertid at prisnivået på både billetter og overnatting blir rekordhøyt.

– Jeg tror sjansen for å få en billett til en fornuftig pris, er lik null, sier han til NRK.

Det bekrefter reiseoperatøren Travelbakery, som har spesialisert seg på å selge fotballpakker. Daglig leder Johnny Kjeverud, som selv er Liverpool-supporter, sier til NRK at billettene til årets mesterligafinale blir så dyre i salg at han ikke vil selge dem videre.

– Prisnivået er skyhøyt. Noen er kanskje stinn av gryn, men dette er ikke for mannen i gata, forteller han.

– De billigste billettene jeg kan få tak i, koster fra 50.000 kroner per billett for reise, opphold og kampbillett. Det ødelegger jo noe av gleden ved det hele.

LIVERPOOL-HELT: Jürgen Klopp. Foto: Peter Byrne / AP

– Et vanskelig marked

Et raskt søk på en av nettsidene som leverer pakker til kampen, viser priser fra rundt 42.000 for en billett – og oppover.

– Det er jo helt vilt, sier underdirektør i Forbrukerrådet, Pia Cecilie Høst.

Hun advarer nå mot å kjøpe svartebørsbilletter til mesterligafinalen.

– Det som er viktig å sjekke er om du betaler langt over det som billettene koster vanligvis. Da kan man skjønne at det er svartebørsbilletter. Vi jobber med å få mindre svartebørshandel, men det er et vanskelig marked, sier hun.

Noen få kan kvalifisere til en billett via Liverpool FC.

Finalelagene får cirka 17.000 billetter hver. Da må man imidlertid ha opparbeidet seg «kred» ved å ha sett Liverpools hjemmekamper i mesterligaen, pluss noen bortekamper.

Cirka 4000 billetter gikk i en loddtrekning som nå er avsluttet og 25.500 billetter går til lokale lag og foreninger, UEFA, spansk FA, kommersielle partnere og TV-selskaper.

De andre må punge ut. De billigste billettpakkene fra UEFA koster fra rundt 30.000 kroner per person.

ADVARER: Pia Cecilie Høst i Forbrukerrådet. Foto: Halvor Njerve/Forbrukerrådet

Dyre hoteller i Madrid

Også fjorårets mesterligafinale mellom Liverpool og Real Madrid i Kiev ble en dyr fornøyelse for mange supportere. Mange overnattingssteder opererte med priser som var mer enn 100 ganger over normalen i forbindelse med finalen 26. mai.

Den ble da omtalt som tidenes dyreste, men Tore Hansen tror prisnivået kan bli enda høyere denne gangen.

Et raskt søk på overnattingsprisene i Madrid viser også at det vil bli kostbart å bo i den spanske byen under mesterligaen. For et sentrumsnært hotellrom for en person kan det bli vanskelig å komme seg under 10.000 kroner natten. Og ennå er det en stund igjen til finalen.

– Jeg tror det vil være mange flere, og ikke bare nordmenn, som ønsker å se denne finalen, og det er med på å skru opp prisen.

– Det jeg vil anbefale er å sjekke om det er seriøse aktører som har turpakker til salgs, og være raskt ute hvis du finner noe sånt. Jeg tror dette blir tidenes vanskeligste finale med tidenes dyreste billetter, dessverre, sier Hansen.

