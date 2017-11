«Vi har stor forståelse for at mange er skuffet over at Petter ikke står på startstreken i Finland. Vi ser at dette vekker et stort engasjement gjennom meldinger til oss. Vi har dessverre ikke kapasitet til å svare dere individuelt, men vi setter pris på lidenskapen for skisporten. Nå blir det spennende å se om Petter deltar i norgescupen på Gålå til helga, og ikke minst at han viser god form under World Cup Lillehammer.»