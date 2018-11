– Magnus Carlsen har en liten krise med seg selv

Siden det første partiet i VM har Magnus Carlsen hatt seks muligheter til å slå Fabiano Caruana. Samtlige forsøk har mislyktes. Fredag holdt det på å gå riktig galt, men Carlsen bygget opp en festning, og forsvarte seg til remis.

– Han er ikke i sin beste form. Spørsmålet er hvor langt unna han er, forteller Anna Rudolf, kommentator for den internasjonale sendingen fra VM-kampen.

KOMMENTATOR: Anna Rudolf. Foto: Jørund Wessel Carlsen / NRK

– Vanskelig å glemme

Hun trekker fram Carlsens sitat fra pressekonferansen på fredag. På spørsmål om han hadde noen forbilder, svarte Carlsen «meg selv for tre-fire år siden».

Hvis han hadde vært i den formen, hadde han sannsynligvis vunnet parti nummer én. Sjakk-computere viste klart at Carlsen sto til vinst, men han rotet bort muligheten. En av de største feilene han har gjort i VM, sa ekspert Atle Grønn.

INNBITT: Carlsen rotet bort en klar seier i det første partiet i VM. Etter det har han ikke fått ting til å fungere. Foto: Jørund Wessel Carlsen / NRK

– Det er vanskelig å glemme noe sånt. Han fikk spørsmål om det dagen etter, og han innrømmet ikke at han sto til vinst. I stedet sa han at han «hadde en fordel». Det å formulere seg sånn, vrir han på det. I bakhodet vet han at han hadde et straffespark. Men han misbrukte muligheten, sier Anna Rudolf, som mener feilen kommer til å hjemsøke Carlsen.

Judit Polgár, sjakkekspert og tidligere nummer åtte i verden, støtter Rudolf.

– Det påvirker ham selv om han prøver å ignorere det. Han får ikke sjanser som det hver dag. Faktum er at han ikke fått noe i nærheten, så han må gjenskape den magien, sier hun.

TV-PROFILER: Judit Polgár (til venstre) og anna Rudolf (i midten) er ekspert og kommentator for FIDEs sending fra VM. Her har de med seg sekundant Cristian Chirila. Foto: Jørund Wessel Carlsen / NRK

Mener det gjør Carlsen forbannet

Sjakkeksperten fra Ungarn ble imponert av Magnus Carlsens redningsaksjon i parti nummer seks, men ellers har det ikke vært mye underholdende spill. Hun omtaler ikke spillestilen som kjedelig, men «lite spektakulær».

– Magnus Carlsen har en krise med seg selv. Han nøler når han skal ta avgjørelser om hvordan han skal styre kampen. Det påvirker ham også at han har stor respekt for Caruana, sier Polgár.

– Han har mistet mange sjanser. Det gjør ham forbannet, sier Rudolf.