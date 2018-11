Magnus Carlsen klarte heller ikke i det syvende partiet å utnytte hvite brikker.

Han prøvde å presse, men til slutt ble det trekkgjentakelse og remis. Det fikk Carlsen til å ta selvkritikk etter partiet.

– Spenningen var kanskje rundt 13–14 trekk hvor jeg hadde en del aggressive alternativer, men jeg så ikke noe klart, så jeg valgte å spille defensivt isteden. Det er ikke ideelt, men man fortsetter å prøve. Det er i hvert fall behagelig ikke å være i tapsfare slik jeg var i forrige parti, sier Carlsen til NRK.

Gikk for seier

Carlsen startet partiet med å spille samme åpning som i det 2. partiet. Den gangen overrasket Caruana med sitt 10. trekk, og Carlsen sa etterpå at han tenkte «Oh, shit» da han så tårntrekket til amerikaneren.

Derfor valgte Carlsen selv å spille et nytt trekk i sitt 10. trekk. Dermed kunne ikke Caruana overraske på samme måte.

For det var Carlsen som fikk et overtak. Kun noen få trekk senere, spilte han løperen opp til G5. Da måtte Caruana sette seg tilbake og tenke. Over en halvtime satt Caruana før han til slutt slo ut en bonde på C4.

Dette trekket sendte Caruana inn i tenkeboksen.

– Magnus går for seier i dette partiet, slo Torstein Bae fast i NRKs studio.

Caruana i tidsnød

Akkurat det kom tydeligere og tydeligere frem etter hvert som partiet utviklet seg. Carlsen gikk mer offensivt til verks da spillerne nærmest seg tidskontrollen.

Til slutt fikk han likevel ikke en virkelig god stilling. Carlsen så oppgitt ut da han gjorde intervjuer etter partiet.

– Trenden i kampen er ikke fantastisk for meg, slo Carlsen fast.

Selv Caruana var litt overrasket over den defensive spillestilen til Carlsen.

– Han hadde noen aggresive muligheter etter åpningen, men måten han spilte på gjorde at jeg ikke følte at det var noen store farligheter. Jeg fikk litt press mot meg på slutten, men det var hele tiden en remis-stilling, sier Caruana til NRK.

I presset mot slutten, hadde også Caruana litt tidsnød, men det var likevel ikke noen store farligheter for amerikaneren.

– Har ingen svakheter

Der Carlsen eventuelt kunne presse, valgte han solide og trygge trekk. Dermed ble brikker byttet av.

I podkasten Sjakksnakk, nevnte Magnus Carlsen at han trodde det kom til å bli mange remiser i VM, rett og slett fordi man spiller sin aller beste sjakk i VM.

– Jeg vil være mer skjerpet i VM. Man er også mer gjerrig i en VM-kamp. Caruana vil forsvare seg bedre enn han har gjort i tidligere innbyrdes oppgjør, sa Carlsen.

På Twitter skrev stormester Johan Salomon at han mente Carlsen spilte som den tidligere verdensmesteren Anatoly Karpov.

– Forskjellen er bare at motstanderen ikke har noen isolerte bønner eller andre svakheter, skrev Salomon.

Den viktigste grunnen til at det blir remis er nettopp at spillerne spiller så bra, at den andre ikke klarer å gjøre noe som helst som vinner partiet.

Til slutt prøvde Carlsen å gå fremover med kongen, men sto i fare for å tape en bonde. Han måtte derfor gå i forsvar med kongen igjen, noe som førte til trekkgjentakelse og remis.

Slik var partiet – trekk for trekk: