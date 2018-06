– Gjelland landslagstrener i Tsjekkia

Ifølge Radio Praha har forbundet ansatt Gjelland som hovedtrener for det tsjekkiske landslaget etter at den tidligere treneren, Ondrej Rybar, gikk over til rollen som sportsdirektør.

Gjelland vil ikke kommentere saken for øyeblikket.

Radio Praha kan også fortelle at Katerina Emmons blir med Gjelland, som skytetrener. Hun har tidligere vunnet OL-gull i 10 meter luftgevær i Athen.

Sterk misnøye

Det har vært sterk misnøye i norsk skiskyting etter at forbundet ansatte fire nye elitelandslagstrenerne, hvor ingen av dem har bakgrunn fra norsk skiskyting.

Etter det NRK erfarer skal flere av skiskytterkvinnene ha ønsket seg nettopp Gjelland og Ole Einar Bjørndalens bror, Dag Bjørndalen, som nye trenere.

Men forbundet valgte å ansette Patrick Oberegger og Sverre Waaler Kaas.

Gjelland var fra 2014 til 2016 landslagstrener for menn elite i Norges Skiskytterforbund. Inntil 2014 var han også landslagstrener for kvinnene.