– Det er sårt å si at vi ikke har vær bra nok på det, for det ligger egentlig veldig nært for oss å være det, sier Caroline Graham Hansen til NRK.

– Men nå var vi ikke gode nok til å hjelpe hverandre på riktig vei.

Dét forstår ikke NRK-ekspert Tom Nordlie at er mulig.

– Det bør være en selvfølge, og det bør ligge latent i den indre motivasjonen hos en landslagsspiller. Trenerne kan hjelpe til med det, men det er et fullstendig spilleransvar.

– Det skriker vel at det er færre ledertyper på laget nå enn før, sier Nordlie, som tidligere har jobbet som mentor for Ada Hegerberg.

KRITISK: NRK-ekspert Tom Nordlie mener landslagsspillere ikke bør ha problemer med å motivere seg for å spille. Nordlie hadde tidligere en mentor-rolle for søstrene Ada og Andrine Hegerberg. Han jobber i dag som Skeid-trener og er fotballekspert for NRK. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Suksesskriterie

For to uker siden ble det kjent at Hegerberg hopper av landslaget på gunn av misnøye med landslagssystemet.

Resten av spillerne har nå evaluert det svært skuffende europamesterskapet i sommer der Norge tapte alle gruppespillkampene og røk ut uten å ha scoret ett eneste mål.

Mandag offentliggjorde Fotballforbundet deler av evalueringen. Der ble det klart spillerne savner «et høyere engasjement på banen, og at de fyrer opp hverandre».

– Tradisjonelt har vi vært gode på å fyre hverandre opp og å være der når det gjelder. Det må vi gjøre bedre fremover for det har vært et suksesskriterie tidligere, men nå var det ikke til stede, sier Hansen.

STRAFFEBOM: Norge tapte alle gruppespillkampene i sommerens EM, og røk ut uten å score ett eneste mål. Her har Caroline Graham Hansen (t.v.) nettopp brent et straffespark mot Danmark. Bak Ada Hegerberg som nå har gitt seg på landslaget. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Semb nekter å kommentere

Toppfotballsjef Nils Johan Semb har selv gitt tilbakemeldinger i evalueringen, men nekter å si hva han synes om at norske landslagsspillere mangler motivasjon.

– Det må du ta med spillerne, sier han til NRK.

– Kan man ikke forvente at man har engasjement, når man spiller for landet sitt i et internasjonalt mesterskap?

– Det kan du spørre spillerne om, gjentar toppfotballsjefen.

Deler av evalueringen holdes fortsatt hemmelig og verken trenere eller spillere ønsker å gå inn på den hemmelige delen.

Caroline Graham Hansen sier at det kun er en liten del som er offentliggjort.