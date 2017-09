Holder deler av EM-evaluering hemmelig

IOC godkjenner LAs OL-søknad

Alt tyder på at Den internasjonale olympiske komité (IOC) tildeler sommer-OL 2024 til Paris og at Los Angeles blir vert fire år senere. Los Angeles søkte om å bli vert for sommer-OL i 2024, men IOC har gitt Los Angeles visse motytelser for å ta mesterskapet i 2028 i stedet. Onsdag faller den offisielle avgjørelsen.