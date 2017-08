Ada Hegerberg hopper av landslaget

Norges Fotballforbund (NFF) fikk beskjeden for noen dager siden. Troppen til VM-kvalifiseringsåpningen mot Nord-Irland 15. september offentliggjøres tirsdag, uten storstjernens navn.

Avhoppet kom som en stor overraskelse for NFF. Dette sier Hegerberg i en pressemelding sendt NTB:

– Beslutningen om å ta en pause fra landslaget har vært vanskelig, men den er veloverveid. Beslutningen er ikke bare en konsekvens av årets EM, men er basert på mine erfaringer med landslagene over lang tid. Jeg vil framover bruke all energi i Lyon. Det er der jeg nå kan videreutvikle meg som spiller.

Forbedring

Hegerberg sier at landslagssjef Martin Sjögren i stor grad ikke rammes av kritikken hennes.

– Jeg har orientert min nærmeste leder Martin Sjögren og ledelsen i NFF om beslutningen og begrunnelsen for denne. Det er samtidig viktig å understreke at begrunnelsen i stor grad ligger utenfor Sjögrens treneransvar. Skal landslaget oppnå de målsettinger og resultater landslagsledelsen har satt seg, kreves det etter min oppfatning forbedringer på flere områder, både i planleggingsarbeidet, i gjennomføringsfasen og i oppfølgingen. I tillegg er det mye å gå på når det gjelder kommunikasjon og dialog, fortsetter hun.

– Jeg mener jeg på en konstruktiv måte har forsøkt å påvirke på de områdene der jeg kan ha en stemme. Landslagsledelsen kjenner mine synspunkter, og jeg kommer ikke til å utdype dette nærmere i mediene. Jeg har følt stolthet ved å spille på landslaget, men slik situasjonen er har jeg ikke motivasjon til å fortsette nå. Jeg ønsker mine landslagskollegaer alt godt og gode resultater i kvalifiseringskampene framover.

Overrasket

Landslagssjef Sjögren kommenterer saken i en NFF-pressemelding:

– Det kom som lyn fra klar himmel. Jeg beklager at hun vil ha en pause fra landslaget. Ada er en viktig spiller for oss, og vi hadde naturligvis forventet at en spiller av hennes kaliber hadde gått foran og vist vei for å revansjere den svake EM-innsatsen, sier han.

– Begrunnelsen hun bruker for å gi seg kom overraskende på meg.

Kvalifiseringen som er rett rundt hjørnet handler om deltakelse i VM i Frankrike i 2019, der åpningskampen og finalen skal spilles i Lyon. Europamester Nederland er ett av landene som står i veien.

Rett ut

Hegerberg var med i sommerens EM der Norge tapte alle sine tre kamper og ikke scoret et eneste mål. Ifølge NFF har oppsummeringen av mesterskapet fra spillerne likevel stort sett vært "meget positiv".

Rett etter EM-forliset ville Hegerberg i et TV 2-intervju ikke svare på om hun hadde tillit til Sjögrens prosjekt.

– I det legger jeg at vi står i det her sammen. Det handler både om spillerne på banen og de utenfor. Vi er nødt til å se oss selv i speilet og tenke "hva skal til nå for at vi skal løfte oss", utdypet hun senere.

Hegerberg ble for vel et år siden kåret til årets spiller i Europa. Hun er under kontrakt med franske Lyon, som i hver av de to siste sesongene har vunnet både serie, cup og mesterliga.