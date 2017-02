Vipers vant nøkkelkamp mot Byåsen

Norges landslagsspiller Marta Tomac satte inn det som ble spikeren i kista i kveldens toppkamp mot Byåsen. Med fire minutter igjen satte hun 24-20, og da ble avstanden opp for stor for Ida Alstad og hennes lag.

Vipers var et hodet over sin motstander stort sett hele kampen. Avstanden var aldri over fem mål, men Kristiansands-laget holdt likevel trønderne på trygg avstand. Dermed henger de med i medaljekampen i Grundigligaen

Treg start

I et fullsatt Aquarama var det bygd opp til fest da Byåsen skulle komme på besøk. I de første minuttene var det derimot lite som minnet om fest. Mye enkle feil fra begge lag og inneffektivitet foran mål preget kampen.

Etter et drøyt kvarter lå Vipers Kristiansand under med 4-7. Da sp Kenneth Gabrielsen seg nødt til å ta en time-out. Derfra og ut så Vipers seg aldri tilbake.

Hadde god kontroll

Etter å ha hentet opp tremålsledelsen til 7-7, dominerte Vipers resten av omgangen. Til pause ledet de 14-11. Heller ikke i andre omgang kom Byåsen særlig nærmere.

Med ti minutter igjen satte Byåsen inn en siste sluttspurt, og var med syv minutter igjen tre mål bak. På tross av dette var seieren aldri truet, og Vipers vant med 27-22.

