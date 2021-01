Vil kartlegge alle nødboliger i Norge

– Jeg mener det er uverdig at rusmisbrukere og psykisk syke blir plassert der. Det verste er at det ikke er unikt for Arendal, sier nestleder i Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget Kjersti Toppe (Sp).

Hun er én av mange som har reagert på NRKs sak om konteinerboliger som i over ti år har blitt brukt av bostedsløse i Arendal.

Bilder og tips NRK har mottatt nylig viser at det finnes slike konteinere i en rekke byer og på tettsteder i Norge.

Boligene er utstyrt med en seng, nattbord, kjøkkenkrok og baderom. Foto: Christina Cantero / NRK

Ønsker en nasjonal kartlegging

Mange som bor i slike midlertidige boliger sliter med rus og psykisk sykdom.

– Det er rett og slett en systemsvikt overfor denne gruppa. Mer enn de fleste andre, trenger disse stabilitet og trygghet, og hjelp til det å bo, sier helsepolitiker Toppe.

Hun synes ikke de bør plasseres i nødboliger.

Nødboliger Ekspandér faktaboks Det er rundt 4000 bostedsløse personer i Norge, ifølge ny forskning.

Det finnes ingen regler for hvilken standard et midlertidig botilbud skal ha, eller hvor lenge noen kan bo der.

En veileder fra 2003 sier at det bør stilles krav til kjøkkenkrok, klesvask og mulighet for besøk. Beboere skal også ha rett til privatliv.

Arendal kommune er en av kommunene som følger denne veilederen.

I 2014 gjorde NRK en kartlegging der det kom fram at åtte av ti kommuner slet med å finne bolig til personer med rus og psykisk sykdom.

Toppe sier at Senterpartiet, uavhengig av denne saken, har fremmet et forslag om en nasjonal kartlegging av botilbudet til denne gruppa.

Forslaget skal på høring i Stortinget neste uke. Det skal behandles før påske.

– Først og fremst må vi få klarhet i hvordan botilbudet er. Vi vet ikke nok om innhold og oppfølging, sier Toppe.

Helsepolitiker Kjersti Toppe (Sp) foreslår en kraftig nasjonal satsing for mennesker som sliter med ROP-lidelser i Norge. Foto: Ingrid Aarekol / NRK

Et «hårreisende» eksempel

Kenneth Arctander i RIO, en landsdekkende brukerorganisasjon på rusfeltet, mener kontainerboligene i Arendal er et «hårreisende» eksempel.

– Jeg synes disse slitne kontainerne langt utenfor allfarvei er umenneskelig. Det er trist at kommunen ikke klarer å ta vare på innbyggerne sine på en mer respektfull måte, sier han.

Arctander forteller at de som havner i slike boliger ofte ikke tenker over at det er noe galt. Det er fordi de er vant til å bli hundset, jaget og straffet.

– Det forteller mye om hvilken plass de har i samfunnet.

En miljøvaktmester fra Nav har daglige tilsyn ved nødboligene. Foto: Christina Cantero / NRK

Kontainerne skal flyttes

Ingrid Skårmo (Frp) var selv med på å etablere nødboligene i Arendal. Hun er sterkt uenig i kritikken.

– Jeg synes det er feil å si at de er uverdige. Det som er uverdig, er å måtte ligge ute, sier hun.

Skårmo mener de som bor der ikke har boevne, men behov for en varm seng. Hun sier det var intensjonen da boligene ble etablert.

Har bodd der i opptil 14 uker Ekspandér faktaboks Dette er tall for alle de fem nødboligene i Arendal kommune, ikke bare de fire konteinerne i Torbjørnsbu. I 2019 bodde de fleste personene i nødboligene i mindre enn to uker: 0-2 uker: 18 personer 3-4 uker: 15 personer 4-6 uker: 6 personer 7-8 uker: 1 person 9-10 uker: 1 person 11-12 uker: 1 person Mer enn 12 uker: Ingen Hittil i 2020 har én person bodd i en av nødboligene i Arendal i 14 uker: Varighet 0-2 uker 15 stk Varighet 3-4 uker 5 stk Varighet 5-6 uker 1 stk Varighet 7-8 uker 2 stk Varighet 9-10 uker 0 stk Varighet 11-12 uker 0 stk Evt over 12 uker 1 stk (14 uker) Kilde: Nav

I samme område som nødboligene er det også et bofellesskap for mennesker med rusproblemer. I tillegg bygges fire nye forsterkede boliger like ved.

Flere har pekt på at det er problematisk at slike boliger samles på ett sted.

Skårmo er med i et kommunalt utvalg som jobber med å lage en ny rusplan.

Hun har tro på at de skal finne boløsninger på et annet sted, for å gjøre det best mulig for den gruppen.

– Kontainerne skal flyttes, men akkurat hvor har vi ikke bestemt.

Nødboligene ligger på andre siden av veien fra Torbjørnsbu gård (t.v.), som tidligere var nattehjem. I dag står det tomt. I enden av veien kan man se de forsterkede boligene som er under utbygging. Foto: Christina Cantero / NRK

Ordføreren: – Flere er fornøyde

Lokalpolitiker Inger Brokka de Ruiter (SV) har tidligere sagt til NRK at hun mener nødboligene er en skam.

Hun har reagert på både standard og beliggenhet. Boligene ligger like ved industriområdet Torbjørnsrud i Arendal.

Ordfører i Arendal, Robert Cornels Nordli (Ap), synes det er bra at dette blir et politisk tema.

– Flere av dem som bor der, er fornøyde. Samtidig er det viktig å få vurdert hvor slike boliger skal ligge og hvordan de skal være, skriver han i en e-post til NRK.

Han svarer ikke på om han mener tilbudet er godt nok.

Situasjonen i Torbjørnsbu ble behandlet av formannskapet i Arendal torsdag.

Der ble de enige om at det er ønskelig med en full gjennomgang av tilbudet.

– Jeg er glad for at det er tverrpolitisk enighet om å få mer kunnskap. Området har gått under den politiske radaren i over ti år. Nå er det på høy tid at det blir satt på dagsorden, sier leder av helsekomiteen i Arendal Inger Brokka De Ruiter (SV).