Vil ha omsorg fremfor teorier

Tidspress og ventelister fører til at hjelpeapparatet ofte velger lettvinte løsninger for å hjelpe ungdom med psykiske problemer. Det sier psykologspesialist Anders Dovran. Hjelp til barnevernsbarn er aktualisert etter at en 15 år gammel jente er siktet for drap i Kristiansand. Les mer her.