Riksveg 52 over Hemsedalsfjellet, fylkesveg 50 mellom Aurland og Hol og E16 over Filefjell er alle dekt av snø fredag føremiddag. Og ein skal ikkje sjå bort ifrå at det kjem ein god del meir snø det kommande døgnet.

Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel om vanskelege køyreforhold i fjellet i Sør-Noreg. Farenivået er heva til raudt for vindkasta som er venta over Austlandet på fredag.

Vegtrafikksentralen har fått fleire meldingar om snø frå både bilistar og brøytesjåførar.



– Det er vekslande køyreforhold, men det går ikkje med sommardekk i fjellet i Sør-Noreg no, seier Trafikkoperatør i Vegtrafikksentralen region vest, Tom Hansen.

– Viss det kjem meir snø med den vinden som er meldt, kan vi måtte stenge nokre fjellovergangar, seier Hansen.

Sjekk fjellovergangane:

Rv 52 Hemsedalsfjellet: Open. Snøslaps.

Rv 13 Vikafjellet: Open. Bart og vått.

E16 Filefjellet: Open. Snø

E134 Haukelifjell: Open. Bart og vått, stedvis snødekke.

Fv 50 Hol – Aurland: Open. Snøslaps.

Fv 51 Valdresflye: Open. Stedvis snødekke

Fv 53 Tyin – Årdal: Open. Snøslaps.