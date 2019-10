Utfordrer Facebook etter sjokkvalget i Kristiansand

– Facebook kan gi mer innsyn i hvem som forsøker å påvirke innbyggere, mener Olsen.

Han har gått sammen med ti andre profilerte personer for å ansvarliggjøre skribentene på den omstridte og delvis anonyme Facebook-siden Sørlandsnyhetene.

Gruppen vurderer massesøksmål, og har bedt om juridisk hjelp før en endelig avgjørelse skal tas. De har også drøftet om de skal be Facebook om å avsløre hvem som administrerte Sørlandsnyhetene.

Det er i dag mulig å publisere innlegg anonymt på Facebook-grupper. Det er også mulig å skjule hvem som står bak en slik side. Det er dette Olsen vil til livs.

– Det kan være aktuelt å gå til retten for å prøve å få en kjennelse for å få ut denne informasjonen. Det har vært gjort tidligere, sier Olsen.

Gründeren har også sendt et brev til kulturminister Trine Skei Grande, der han ber statsråden om et møte om netthets.

– Jeg og Stormberg vil gjerne engasjere oss for et skjerpet lovverk med større krav til innsyn og åpenhet, og vi vil gjerne møte statsråden for en samtale om dette og nye initiativ mot netthets og digital mobbing, skriver han i brevet.

Sørlandsnyhetene hadde rundt 24.000 følgere på Facebook. Mandag ble siden fjernet. Foto: Skjermdump

– Seriøs risiko

I kampen mot spredning av netthets fra anonyme brukere ønsker Olsen å gå i dialog med Facebook om å endre deler av regelverket.

Det innebærer blant annet åpenhet rundt hvem som administrerer Facebook-sider.

Til NRK svarer Facebook at de har gode grunner til å la administratorer være anonyme.

– Et eksempel er LGBT-aktivisten i et undertrykkende regime som bruker Facebook til å drive kampanje, mobilisere, og informere. Å tilkjennegi hvem som står bak siden vil bety seriøs risiko for dennes sikkerhet. Som en global plattform er vi alltid nødt til å veie forespørsler etter transparens ett sted, og folks sikkerhet i et annet, sier Peter Münster, nordisk kommunikasjonssjef i Facebook.

– Facebook står i en spagat

Sørlandsnyhetene har på mange måter bidratt til at Demokratene gjorde et brakvalg i Norges femte største by, har politisk kommentator og professor Dag Ingvar Jacobsen tidligere uttalt.

Teknologiekspert Magnus Brøyn mener initiativet fra Olsen er interessant.

– Facebook har jo jobbet mot å få en større grad av åpenhet. De er ikke i mål, og prosessen går tregt, sier Brøyn, som er leder for kommunikasjonsbyrået Coxit.

Han mener Facebook «står i en spagat» mellom økt åpenhet og vern om ytringsfriheten.

– Dette er en digital balansegang som Facebook er nødt til å håndtere. Men det er samtidig et eksempel på dagens digitale paradoks.

– Sosiale medier forfekter åpenhet i sin natur, men samtidig er nettopp åpenheten en utfordring i saker som for eksempel baserer seg på anonyme kilder eller informasjon og nyheter uten redaksjonell kvalitetssikring, sier teknologiekspert Magnus Brøyn. Foto: Heine Stangeby

– Likevel kan sosial anonymitet i enkelte saker være en nødvendighet for at sårbare individer og grupper skal tørre å delta i ordskiftet eller etablere interessegrupper. Dette kan eksempelvis omfatte grupper som homofile, etniske minoriteter, undertrykte kvinner i ulike kulturer og andre. På Facebook er det Mark Zuckerberg sitt ansvar å balansere denne kompleksiteten.

– Tror du man vil se flere av denne typen sider på Facebook?

– Ja. Dette er en form for «digital aksjonisme». Det handler om at man har fått nye talerør og verktøy for å nå ut til personer som det tidligere var vanskelig å nå ut til.

Professor Øystein Sæbø ved Universitetet i Agder mener forslaget fra Olsen høres fornuftig ut.

– Det ville være vanskelig å bli kvitt alle former for anonymitet, men det virker fornuftig at det foreslås at administratorer skal kunne identifiseres og stilles til ansvar. Det vil jo kunne løse noe av problemet, samtidig som det jo ikke garanterer at administratorene tar ansvar for alle innlegg, eller tar større ansvar enn i dag for kommentarfeltene og hva som kommer fram der.

– Skulle jeg trekke frem noe som kan være negativt med en slik endring, er det jo mulig å tenkte seg at økende krav til åpenhet og innsikt vil medføre at mer trafikk flyttes til internettets skyggesider. Kanaler som Reddit, 4chan og 8chan ser ut til å ha hatt betydning for ulike terroraksjoner den senere tid, senest i forbindelse med moskeangrepet i Bærum i august, legger Sæbø til.

Elleve personer fra Kristiansand vurderer søksmål mot Sørlandsnyhetene. Torsdag møttes de for å diskutere videre skritt. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

– Hets og løgn

Stormberg-gründer Steinar J. Olsen mener han har blitt utsatt for hets og løgn på Facebook-siden Sørlandsnyhetene.

Kristiansand-politikerne Harald Furre (H) og Jannike Arnesen (Ap) er blant dem som går sammen med Olsen i et forsøk på å ansvarliggjøre personene som har skrevet de kontroversielle innleggene.

– Det er helt klart at Sørlandsnyhetene har gått over det de aller fleste oppfatter som lovens grenser, sier Furre.

Mandag 14. oktober forsvant den omstridte siden fra Facebook.

– Sørlandsnyhetene ble opprettet fordi man ønsket å få til et politisk skifte i Kristiansand, og det har skjedd. Vårt oppdrag er utført, sa tidligere skribent på siden Nils Nilsen (Dem) tidligere denne uken.

Den tidligere talsmannen for Sørlandsnyhetene sier at han støtter kampen mot netthets, men at det aktuelle initiativet kommer fra «feil mann»:

– Jeg tenker ære være Steinar Olsen for hans engasjement mot netthets, men det kommer fra feil mann.

Nilsen ønsker ikke å utdype påstanden ytterligere.

– Hva synes du om at Olsen og resten av gruppa ønsker å gå i dialog med Facebook for å forby anonyme administratorer?

– Jeg ønsker han lykke til, svarer Nilsen, som nå er en av Demokratenes seks representanter i bystyret i Kristiansand.