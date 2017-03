Ungdommer vil begrense mobilbruk

Mens ungdommen for 15 år siden var mest bekymret over pris og ønsket seg kulere ringetoner, er det helt andre ting ved mobilen som bekymrer i dag.

– Man kan fort bli lat og avhengig av at du har livet ditt på telefonen. I stedet for å gå til hverandre og ringe på døren, ringer man eller sender en melding på Instagram, sier 13 år gamle Julie Ajer-Aultun.

Vil ha mer fysisk aktivitet

Hun sitter i barn- og unges kommunestyre i Grimstad, som nå ber skolene komme med forslag til en kampanje som kan fremme fysisk aktivitet og begrense mobilbruk i skoletida, på fritida og i ferier.

– Vi har prøvd flere ganger å ha litt arrangementer i friminuttene for å prøve å begrense mobilbruken, og vi ser at folk liker å være sosiale sammen når noe skjer, sier 15 år gamle Martine Wallin.

Hun mener dagens mobilbruk er ekstrem og at det ikke er bra at folk sitter for mye på mobilen.

– Det er høy bruk og stor tilgang på mobil, PC og nettbrett, sier Thomas Haugan-Hepsø i Medietilsynet. Han er ansvarlig for barn og medie-undersøkelsen 2016 i Medietilsynet.

Thomas Haugan-Hepsø i Medietilsynet er ansvarlig for barn og medie-undersøkelsen 2016 i Medietilsynet. Foto: Medietilsynet

Bruker for mye tid

Over 90 prosent av alle norske barn og unge mellom ni og 16 år, har smarttelefon og er på nett i snitt to timer hver dag, en tredobling fra 2005.

20 prosent av 13-, 14- og 15-åringene bruker mobilen mellom fire og seks timer hver dag.

– Barn og unge rapporterer i undersøkelsen er at de synes selv at de bruker for mye tid på mobil, nett og sosiale medier og for lite tid på å treffe venner fysisk.

Haugan-Hepsø mener at dette er en interessant tilbakemelding fra barn og unge. I dag oppfyller bare halvparten 15-åringer minstekravet til fysisk aktivitet, som er en time hver dag.

– Det tenker jeg er veldig alvorlig og det at barn og unge ikke er aktive nok vet vi ikke helt konsekvensene av helt enda, sier folkehelsekoordinator Christine Mikkelsen i Grimstad.

Roser initiativ

– Det at de selv ønsker å gjøre noe med det er det beste utgangspunktet man kan ha for å gjøre en endring. Det er de som vet hva som vil gjøre at de velger annerledes, sier Mikkelsen.

Skolen som kommer med den beste kampanjen, får en premie på drøye 3000 kroner.