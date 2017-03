De tre er siktet for heleri og arbeidsmarkedskriminalitet, og hadde, ifølge politiet, ført ut store kontantsummer fra Norge uten å være registrert som arbeidstakere i Norge. De er kjent fra det rumenske tiggermiljøet i Kristiansand, skriver politiet i en pressemelding.

De ble pågrepet under Vesterveibroa i Kristiansand tirsdag morgen.

Heleri

En far og sønn har erkjent å ha ført ut henholdsvis rundt 130.000 kroner til sammen i løpet av 2016.

– Etter grundig etterforskning erkjente de to å ha ført ut henholdsvis rundt 51.000 og rundt 80.000 kroner for en tredjeperson fra Romania som for tiden er varetektsfengslet for salg av tabletter. Begge vedtok forelegg for heleri, sier Jan Vidar Ødegaard, leder for seksjon for utlending- og grensekontroll.

Den tredje pågrepne har innrømmet å ha arbeidet uten tillatelse over en lengre periode i 2014 og 2016 og vedtok forelegg for dette.

Som følge av de straffbare forholdene og rettskraftig avgjørelse har UDI bestemt at de utvises og får innreiseforbud til Norge på to år.

I pressemeldingen viser UDI til at vinningskriminalitet er straffbare handlinger som i stor grad truer samfunnsordenen. Norske myndigheter har de siste årene sett at flere utenlandske statsborgere kommer til Norge for å begå vinningskriminalitet.

– Skaper utrygghet

– Slike lovbrudd medfører store belastninger og omkostninger for privatpersoner, bedrifter og forsikringsselskaper, og bidrar til å skape utrygghet i befolkningen. Det er også svært ressurskrevende for norsk politi å etterforske og følge opp denne typen saker. Slik kriminalitet er følgelig et betydelig samfunnsproblem i Norge, sier Ødegaard.

I en rapport fra Agder politidistrikt vises det til at flere tiggere fra Romania i flere år har oppholdt seg i Agder. I tillegg til tigging selger de bladet «folk er folk», og enkelte bedriver kriminalitet.

Mange av dem er i familie med hverandre, de har ikke noe fast sted å bo eller arbeid. Politiet mener at rumenerne ikke tjener særlig mye per dag på salg av blader og tigging.

– Samtidig sender de store pengebeløp ut av Norge til Romania. UDI viser til at det ikke foreligger opplysninger i saken som tilsier at vedkommende har noe fast sted å bo eller arbeid i Norge. Vedkommende har opplyst til politiet at han er her for å tigge og selge blader. Han er nå ilagt et forelegg for vinningskriminalitet, sier Ødegaard.

UDI mener at handlingen er begått ut fra et ønske om å tjene penger på det, og de dermed vil begå mer vinningskriminalitet i fremtiden.