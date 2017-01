Tiggere får sove inne etter knivstikking

Overnattingstilbudet i den gamle skolen i Kongens gate i Kristiansand har vært stengt i jula.

– De fleste som bodde her, reiste hjem til jul. For dem som nå har bodd under broa, stiller vi lokalene til disposisjon, sier leder for Frelsesarmeens velferdssenter i Kristiansand, Kari Klingsheim.

Tilbudet som drives av Kristiansand kommune og frivillige organisasjoner i byen, har rundt 30 senger. Totalt er det plass til 35 personer.

– Stor usikkerhet i miljøet

Tilbudet åpnes etter forespørsel fra tiggerne selv.

– Vi åpner når det er behov for det, og det er det etter en slik hendelse, sier frivillighetskoordinator i Vest-Agder Røde Kors, Marte Franck.

Frivillighetskoordinator i Vest-Agder Røde Kors, Marte Franck. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Etter at en kvinne ble funnet knivstukket under Vesterveibrua, der tiggerne til vanlig holder til, var det flere i miljøet som tok kontakt med Klingsheim og fortalte at de var redde.

– De visste veldig lite. Det skapte stor usikkerhet i miljøet, sier hun.

Selv er hun redd for at hendelsen også skal påvirke folk flest, slik at de blir redde for romfolk.

Det er kvinnens ektemann som er siktet for knivstikkingen. Mannen i 30-årene hadde innreiseforbud til Norge etter en tidligere voldsepisode.

Kvinnen ble knivstukket under Vesterveibrua like ved sentrum av Kristiansand. Foto: Schrøder, Tor Erik / NTB scanpix

Får velge selv

Om tiggerne vil benytte seg av overnattingstilbudet, er opp til dem.

– Nå som det er kaldt ute og de har hatt en vond opplevelse, tror jeg det vil være bra for dem å ha et varmt og trygt sted å sove, sier Franck i Røde Kors.

Leder for Frelsesarmeens velferdssenter i Kristiansand, Kari Klingsheim. Foto: Håkon Eliassen / NRK

Ifølge Klingsheim blir tiggerne oppmuntret til å benytte seg av overnattingstilbudet.

– Det er ikke ønskelig fra vår side at noen skal bo under broa vinterstid, sier hun.

Kvinnen som ble knivstukket, ble operert natt til torsdag. Tilstanden hennes skal være stabil.