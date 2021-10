Tre av fem smittede helsearbeidere var uvaksinerte – eldre beboere smitta

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Så lenge vi ikke har et påbud kan vi ikke gjøre noe, sier Jan Kristensen.

Han er ordfører i Lyngdal, som nå står midt oppi et større smitteutbrudd.

32 er smitta. 14 av dem er beboere knyttet til hjemmetjenesten.

Tre eldre har vært innlagt på sykehus. Én er ennå det.

Fem ansatte i helsetjenesten er også smitta. Tre av dem er uvaksinerte. Noen av naturlige årsaker, ifølge kommuneoverlegen.

Ordfører Kristensen mener helsearbeidere bør være vaksinert. Han ønsker strengere nasjonale krav.

Ordfører i Lyngdal Jan Kristensen kaller smittesituasjonen i kommunen «uoversiktlig», men håper snart toppen er nådd. – Jeg tror vi har kontroll, men vi tar det litt fra dag til dag. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

– Egoet må vike

Kommuneoverlege Henriette Budsberg Pettersen har tidligere sagt til Fædrelandsvennen at hun mener egoet nå må vike for fellesskapet.

– Om du ikke kan vaksinere deg av helsemessige årsaker, er det greit. Men om du daglig er i kontakt med andre, spesielt gamle og syke, så må nå egoet vike for fellesskapet.

Til NRK sier hun at hun synes synd på eldre som selv velger å ta vaksine, men som så får inn en uvaksinert helsearbeider.

Hun mener uvaksinerte bør veie egen nytte opp mot nytten for samfunnet.

– De bør tenke seg om en gang til, sier hun.

NRK har de siste ukene skrevet flere saker om uvaksinert helsepersonell. Flere dødsfall kan knyttes til dette.

Kommuneoverlege Henriette Pettersen i Lyngdal sier det er høy slitasje på ansatte i helsevesenet på grunn av uvaksinerte kollegaer som havner i karantene. Foto: Asbjørn Odd Berge / NRK

Nakstad: – En sterk anbefaling

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad sier situasjonen i Lyngdal viser hvor viktig det er at også helsepersonell vaksinerer seg.

– Det er en sterk anbefaling å gjøre det. Arbeidsgivere må sørge for at helsehjelpen er forsvarlig. Det vil si at man beskytter pasienter og eldre, sier Nakstad.

Han mener krav om vaksinering er en helsepolitisk vurdering, som må gjøres av regjeringen.

Den nye helseministeren vil ikke innføre vaksinekrav i helsesektoren.

– Det å begynne med tvang nå, tror vi ikke tjener formålet. Dette er et system basert på tillit. Vi opplever at helsepersonell ønsker å vaksinere seg, sier Ingvild Kjerkol (Ap).

Hun mener de som av ulike grunner ikke er vaksinert, ikke bør jobbe med pasientkontakt.

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad sier det er et arbeidsgiveransvar å følge opp helsepersonell som ikke er vaksinert. Foto: NRK

Steile fronter

Kommuneoverlege Pettersen er positiv til at Helsedirektoratet sist uke åpnet for at helsepersonell som ikke ønsker å ta vaksine kan omplasseres.

– Det gir støtte til institusjoner som har stått alene. Vi har problemer med kapasiteten og folk er slitne.

Hun sier det sliter på ansatte som må «ta støyten» når de uvaksinerte er i karantene. For eksempel som følge av sykdom eller reiser utenlands.

– Noen jobber «hele tiden». Det er urettferdig. Frontene blir enda steilere.

32 personer er bekreftet koronasmitta i Lyngdal kommune i Agder. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Ifølge Pettersen er vaksinasjonsdekningen i smitteklyngene i Lyngdal mellom 60 og 70 prosent.

– Både vaksinerte og uvaksinerte kan bli smitta. Det virker likevel som de uvaksinerte smitter lettere videre.

Vaksinasjonsdekningen i hele kommunen er 80 prosent. Det er på landsgjennomsnittet.

I solidaritet

Også i nabokommunen Farsund er flere beboere tilknyttet hjemmetjenesten smitta.

Dette er både brukere og ansatte i helsetjenesten, ifølge kommuneoverlege Ann-Margret Haaland.

Totalt 5 eller 6 ansatte i helsetjenesten er smitta.

Er de vaksinert?

– Ja, alle unntatt muligens én.

Kommuneoverlege i Farsund, Ann-Margret Haaland, oppfordrer folk som kan ha vært eksponert for smitte om å begrense kontakt med andre. Foto: Siv Kristin Sællmann / NRK

Haaland sier to av de smittede brukerne knyttet til hjemmetjenesten er lagt inn på sykehus.

De fleste av brukerne skal være vaksinerte.

Utbruddet i Farsund skal ikke ha tilknytning til Lyngdal.

Haaland oppfordrer nå uvaksinerte til å vaksinere seg.

– Ikke minst av solidaritet til andre. De som ikke har gjort det bør komme seg av sted og få en vaksine nå.